Проведенный экономаудит страны поможет сделать госменеджмент эффективнее, – советник президента по экономике

Результаты проведенного экономического аудита – это начало новой истории с точки зрения эффективного государственного менеджмента в Украине.

Об этом советник президента Украины по вопросам экономики, экономист Олег Устенко заявил Znaj.ua, комментируя сегодняшнюю презентацию аудита и векторов экономического развития.

"Экономический аудит очень важная часть любой работы, именно такой анализ должен определить, что вообще влияет на экономическое развитие государства. На основе чего будут сделаны соответствующие выводы в дальнейшей работе государственного сектора в целом. Например, получить ответы на вопросы, каким образом это произошло, что за последние 30 лет мировая экономика увеличилась в 2,5 раза, а украинская экономика находится ниже уровня 1991 года. Далее – почему польская экономика удвоилась, а украинская экономика увеличилась лишь на 20 процентов. И напоследок – кто этому всему мешает, но не только, кто виноват, а что мы имеем и что нужно делать со всем тем, что мы сейчас имеем", – сказал Олег Устенко.

По его словам, проведение такого широкомасштабного аудита было просто необходимо.

"Ведь очень часто, работая с государственной собственностью, государственные менеджеры даже не знают, что у них есть. Речь идет о людях, недрах, которые также принадлежат украинцам, что происходит на государственных предприятиях. А каким образом государство может планировать свою финансовую деятельность и планировать бюджет, когда даже нет понимания, что выделенные из бюджета средства не только эффективно используются, а используются вообще", – добавил он.

Презентация экономического аудита страны и Векторов экономического развития до 2030 года состоялась в пятницу, 6 ноября. В событии приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, представители бизнеса, ученые и другие.

Экономический аудит страны получил название RE:think, то есть переосмысление украинского потенциала.

Аудит и экономические векторы станут основой для разработки "Национальной экономической стратегии 2030", который будет представлен позже.

Напомним, задачу правительству представить аудит и векторы экономического развития поставил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего ежегодного послания к парламенту две недели назад.