На остановке вас будет ждать патруль: как собираются бороться с нарушением карантина в Украине

С 18 марта по всей Украине ввели жесткие ограничения на пользование общественным транспортом из-за пандемии коронавируса. Власти запретили проезд в троллейбусах, автобусах и трамваях более 20 человек, и более 10 – в маршрутках. При этом в Киеве, Харькове и Днепре полностью остановили работу метрополитена.

В результате во многих городах, в том числе и в Киеве произошел транспортный коллапс. Люди штурмом брали транспорт, давались в салонах и опаздывали на работу.

Как можно решить ситуацию – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Из-за закрытия метро в трех крупных городах Украины образовались огромные очереди на остановках и давка в общественном транспорте.

Власти страны призывают открыть работу метро обеспечив регулярную дезинфекцию подвижного состава.

"Киевпастранс" вводит дополнительные маршруты, которые будут дублировать линии метро.

Полиция готовится штрафовать нарушителей.

Транспортный коллапс в Украине

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в крупных городах: в Киеве, Харькове и Одессе. Люди показывают фото переполненных маршруток, автобусов, троллейбусов. Люди устраивают давку и буквально вываливаются из транспорта.

В киевских маршрутках давка

ФБ Клуб Коренного Киевлянина

В Харькове огромные очереди

Многим приходилось по часу стоять в очередях, чтобы втиснутся в нужную им маршрутку. Люди занимали очередь с 5 утра.

Далеко не все украинцы имеют возможность работать удаленно, тем более есть и те, кто должен обеспечивать потребности людей во время карантина. Это продавцы продуктовых магазинов и аптек, а также медики.

В "Киевпасстрансе" разрабатывают маршруты

На данный момент "Киевпасстранс" намерен организовать дополнительные маршруты общественного транспорта в столице, которые будут полностью дублировать линии метро после его закрытия.

"Сейчас мы еще разрабатываем дополнительные маршруты, которые будут курсировать именно ветками метро с минимальным количеством остановок", – сказал генеральный директор коммунального предприятия Дмитрий Левченко.

На сайте "Киевпастранса" напомнили о перечне маршрутов, которые уже сейчас дублируют линии метрополитена.

Автобусы "Киевпасстранс" "Вгороде"

Киевский метрополитен приостанавливает перевозки пассажиров с 23:00 17 марта предварительно до 3 апреля. В связи с этим, напоминаем маршруты наземного пассажирского транспорта, дублирующие ветки метро.

Святошинско-Броварская (красная) линия метрополитена

Станция метро "Академгородок" – станция метро "Лесная"

Автобусные маршруты: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118

Троллейбусные маршруты №№ 5,7, 43,50

Трамвайные маршруты №№ 1, 3, 14, 15, 18

Маршрутное такси № 228

Сырецко-Печерская (зеленая) линия метрополитена

Станция метро "Красный хутор" - станция метро "Сырец"

Автобусные маршруты: №№ 51, 63, 45, 91

Троллейбусные маршруты: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к

Трамвайные маршруты: №№ 14, 15, 18

Маршрутное такси: №№ 220, 516, 155, 166, 500

Куреневско-Красноармейская (синяя) линия метрополитена

Станция метро "Героев Днепра" - станция метро "Теремки"

Автобусные маршруты: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119

Троллейбусные маршруты: №№ 11,12, 42Д, 43, 45

Трамвайные маршруты: №№ 11, 12, 16, 17, 19

Маршрутное такси: № 155, 166, 500

В комментарии OBOZREVATEL генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко рассказал, что в столице достаточно единиц подвижного состава, и сейчас транспорт курсирует в штатном режиме.

Что касается несоблюдения гражданами введенных ограничений, Левченко отметил, что с людьми ведется разъяснительная работа, а водители не могут высаживать пассажиров.

"Сотрудники "Киевпасстранса" совместно с полицией будут контролировать выполнения установленных ограничений. Будут выделены дополнительные патрули, которые будут дежурить на остановках и следить за ситуацией" — сказал он.

Будут ли наказываться водителей или пассажиров за нарушение установленных правил – неизвестно, по крайней мере Левченко о каких-либо штрафах не слышал.

Но все же, насколько коммунальному предприятию удастся полноценно организовать работу общественного транспорта неизвестно. От собственных источников среди работников "Киевпастранса" OBOZREVATEL стало известно, что многие водители уходят на больничный, а остальных заставляют работать по две смены.

А вот в Одессе сотрудники Патрульной полиции якобы оштрафовали водителя одной из маршруток за то, что в салоне находилось более 10 человек. Очевидцы утверждают, что данный случай произошел днем 18 марта. Соответствующим видео одесситы делятся в соцсетях.

"Штрафанули на 1700 гривен водителя 201 маршрутки за то, что в салоне было 12 человек. Да, мы тоже удивлены", – говорится в описании к видео.

Как с нарушителями работает полиция

В Патрульной полиции Украины уже сообщили, что будут в полной мере обеспечивать выполнение и реагирования на нарушения ограничительных мер из-за угрозы коронавируса.

В частности, патрульные проверят соблюдение перевозчиками условий перевозки пассажиров.

В патрульной полиции напомнили, что за нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность:

За нарушение правил и норм карантина будет установлен штраф на граждан – от 17 до 34 тысяч гривен, а на должностных лиц – от 34 до 170 000 гривен.

Если такие действия привели или могли привести к распространению болезни – арест на 6 месяцев или ограничение, или лишение свободы на 3 года.

Если нарушение правил обсервации повлекшее смерть или иные тяжкие последствия – нарушителю предусмотрено от 5 до 8 лет заключения.

В комментарии OBOZREVATEL заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий рассказал, что пассажирам штрафы не грозят, расплачиваться будут водители, владельцы предприятий и должностные лица.

"Штрафовать будут и водителей, и должностных лиц. Если мы видим, что есть нарушение транспортным средством частного или коммунального предприятия, то ответственность понесет и водитель, и владелец, или должностное лицо", – говорит правоохранитель.

Для проверки соблюдения всех правил перевозки в общественном транспорте, в помощь полиции, организуют специальные патрули, которые также будут дежурить и на остановках, как говорил директор "Киевпастранса".

"Учитывая, что сегодня закон только опубликован, мы обходимся предупреждениями. Хотя штрафы уже выписывали и в Киеве и Киевской области, но это единичные случаи. А уже завтра начнем работать в полном режиме и привлекать к ответственности нарушителей", – отметил Белошицкий.

К слову, полицейский не подтвердил, но и не опроверг информацию о штрафовании маршрутчика в Одессе, но указал на то, что штрафов в размере 1700 гривень нет, минимальный штраф за нарушение карантина 17 тыс. гривень.

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