Пидстаркуватого брюзжания пост.

Молодежи лучше не читать.

Наверняка вы, друзья мои, тоже периодически задумывались что же происходит с этим миром.

Вот непонятно почему:

1) в нашей молодости мировые лидеры призывали рушить стены, разоружаться и объединяться.

Сейчас же чтобы сделать страну "великой" предлагается незатейливый план - закошмарить всех соседей, с теми, кто подальше, ввести пошлины побольше, на всех остальных обидеться и написать корявый твит.

2) в нашей молодости казалось вполне реальным, что через 15-20 лет энергетика будет наполовину возобновляемой, а наполовину от управляемого термоядерного синтеза.

А по факту большая часть энергии по-прежнему добывается из сжигания газа, угля и нефти. Более того, нефть и газ стали настолько ценным товаром, что большинство военных конфликтов происходит либо из-за них, либо из-за территорий транзита.

3) нам казалось, что люди будут свободно говорить на общем языке, не забывая родного (даже был создан эсперанто), будут свободны от расовых и религиозных предрассудков, образованны и интеллигентны. Однако религиозный террор и ненависть к другим, даже очень близким нациям, как бы не побольше.

И т.д. и т.п. - мир не стал лучше, он не стал более безопасным, и к сожалению он не стал более умным.

Мы молодые хотели стать инженерами, врачами, геологами, теми, кто может менять мир. Подписку на "Технику молодежи", журнал "Радио" невозможно было оформить. Сейчас мечты стать прокурором, крупные фото Инстаграмма (миллиарды селфи) вместо строчек книг, даже электронных, тупые ролики на Ютьюб (гангнам-стайл 3 млрд просмотров на секундочку).

Типичный брюзга - скажете вы и будете конечно правы. Да, я помню анекдот про дедушку, которому лучше всего было не при Брежневе, не при Хрущёве и Сталине, а при Ленине, потому что тогда девки моложе были...

Но есть много фактов говорящих, что что-то идёт не так.

Во первых на уровне ощущений. Работая с молодежью в такой прогрессивной сфере как IT, я замечаю кошмарное падение элементарной грамотности. Ну это же технари, скажете вы, зачем им грамота? Пусть код пишут, а не слова и предложения. Но беда в том, что и код пишут часто неграмотно, не замечая вопиющих ошибок.

Когда я начинал работать в этой сфере, несколько лет назад, меня некоторые вещи вводили в ступор. Ведь до этого я работал много лет в реальном производстве, среди взрослых людей и привык к тому, что даже простой рабочий подметит, как сделать свою операцию эффективной, не будет делать откровенную чушь.

Буквально в первый месяц я принимал форму регистрации у программиста. Там был следующий порядок полей:

- Имя

- Номер телефона

- Фамилия.

Будучи новичком я очень удивился и спросил разработчика, а не думает ли он, что разумно было бы фамилию поставить под именем? Тот хмыкнул и сказал - а что же тогда кьюэй с пэмом делать будут?

По прошествии лет я понимаю, что это нормально, увы. Сейчас взлетают те проекты, где все "просто", желательно одна кнопка. Требование - делать проще и удерживать ускользающее внимание как можно дольше. Ведь если потребитель не понял игру или сервис за 15-20 секунд, то переходит к следующему - сёрфинг, очень точный термин.

Отдельная история - это конференции и прочие фесты. Ораторов, связывающих набор слов в простые предложения, крайне мало. Как правило, это набор междометий и слов-паразитов. Ситуацию спасают слайды. Нет, не фильмоскоп, как в нашем детстве, а презентация PowerPoint, там набор каких-то примитивных картинок с банальными подписями. И вот эти подписи они и читают. Можно пролистать все за 30 секунд, но ты вынужден сидеть и слушать эту галиматью полчаса, хотя результат одинаковый. А если, не дай бог, не работает проектор, то всё - не знает докладчик о чем говорить без слайдов:))))

Конечно меня все это озадачивает, но больше всего пугает то, что я стал таким ворчливым, вредным говнюком. И вижу в прекрасной, умной и продвинутой молодежи некое вырождение, а в окружающем мире деградацию.

Но тут я случайно посмотрел документальный фильм "Я и другие", снятый в 1971 году в одном из киевских вузов. Я послушал как студенты того времени рассуждали, какими терминами описывали образы, какой словарный запас у них, и понял, что наверное мои подозрения не беспочвенны.

Плюс попалась на глаза информация, что неоднократно исследователи фиксируют регресс среднего IQ.

Так называемый эффект Флинна с поразительной точностью описывал интеллектуальное развитие общества, подтверждая теорию о том, что следующее поколение умнее предыдущего. Все было хорошо, до 1975 года. ... А вот после стал происходить обратный процесс.

Почему? Пока загадка, но процесс деградации идёт уверенно.

Я думаю, что есть две основные версии происходящего:

- Переложение мыслительных функций на технологии. И действительно, зачем тренировать память и напрягать ум, если сейчас любой дурак с Гуглом и Сири умнее самого умного человека 20 лет назад? А неиспользуемые органы, как правило, деградируют, а потом превращаются в рудименты.

- Отсутствие явных опасностей и слишком комфортный образ жизни.

Тут важный момент - 1975 год, как раз одно поколение после второй мировой войны. Человечество никогда так долго не жило в глобальном мире без войны. Поэтому необходимости тренировать мозг и тело, чтобы выжить, у современных людей нет.

Наверняка вы помните эксперимент "вселенная 25", когда 25 раз мышам создавали идеальные условия - мышиный рай. Но заканчивалось всегда одинаково, мыши переставали размножаться, делились на группы, проявляли необоснованную агрессию и в итоге все погибали, несмотря на самые комфортные из возможных условий.

Недавно видел, что японцы стали строить детские сады с элементами реальной опасности: ямы, деревья, по которым дети лазят, высокие препятствия, веревки. Они убеждены, что опасность помогает развивать мозг ребенка.

Все описанное наталкивает меня на мысль, что если так пойдет дальше, то вскорости мир может быть совсем не таким, как мы себе его представляем.

Или я чересчур заморочиваюсь? :))))