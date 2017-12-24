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Процент от "шаленої бджілки": сеть в восторге от "разоблачения" советника Порошенко

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Волонтер Роман Доник в ироничной манере "разоблачил" советника президента Украины Юрия Бирюкова.

Соответствующую запись Доник сделал в Twitter.

"Сенсация! Разоблачение Бирюкова! Я заметил, когда он брал откаты. Процент от "шаленої бджілки", выданной как оплата за кофепитие на Хрещатике. Самое циничное, что это было "обликове майно", подлежащее возврату на склады "Рошен". С бедной бюджетницы высчитают в десятикратном размере", - отметил Доник.

Пользователи сети оценили шутку волонтера и комментировали запись в такой же ироничной манере.

"И при этом заставляют ее улыбаться! Какая же циничная эта хунта!" - отметил Ukraine from Origin.

"Вот негодяй! Ты гля! Жирует на потоках, но отбирает конфеты у обнищавшего народа, доведенного до отчаяния тарифным геноцидом! Свечечка.гиф", - смеются "Пекельні шкарпетки".

Как сообщал "Обозреватель", на Бирюкова набросились на АнтиМихомайдане.

Персоны
Роман ДоникЮрий Бирюков
Место
Украина
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