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19 октября • обновлено в 01:43
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Порнозвезда назвала самую тяжелую сцену в карьере

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Актриса порно Джесса Роудс сказала, что самой жуткой сценой за ее карьеру был кадр с плаваньем под водой.

Об этом сообщает Lenta.ru. Как рассказал Роудс, во время съемок в Brazzers, ей пришлось несколько раз плыть от одного конца бассейна к другому под водой. Вдобавок на ней было надето платье, которое тянуло на дно.

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Она отметила, что ей пришлось сняться во множестве дублей для этой сцены.

"Каждый раз, когда я задерживала дыхание, а потом всплывала на поверхность, я думала, что потеряю сознание", — призналась актриса.

Роудс добавила, что ей приходилось проводить на съемочной площадке 24 часа.

"Было не очень весело", — вспомнила она.

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Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, Pornhub показал "Самое грязное порно в истории": яркое видео.

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Тфу!нашли о ком писать?
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