Утро 26 апреля 1986 года сразу после аварии на Чернобыльской атомной электростанции было обычным, и никто из местных жителей, которые даже не заподозрили беды, не мог осознать, каким на самом деле был "радиационный ад".

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал старший инженер-механик реакторного цеха №1 на Чернобыльской АЭС Алексей Ананенко, о котором весь мир узнал в прошлом году из сериала HBO "Чернобыль".

"Единственное, что меня тогда удивило, что асфальт поливали пеной. Я подумал, что произошло что-то серьезное. Поел, сел в рабочий автобус и поехал на станцию. Когда мы к ней подъезжали, смотрю, а реактор валяется… Я сразу повернулся спиной, потому что понял, что сейчас идет сильнейшая радиоактивная доза", – вспоминает ликвидатор, которому на тот момент было 26 лет.

По его словам, тогда мало кто объяснял опасность того, что случилось. При этом люди видели, как другие умирали – их сразу забирали в машины и отправляли в Москву в больницу.

"В той больнице у врачей уже был опыт лечения лучевой болезни, потому что туда же привозили и тех, кто занимался испытаниями ядерной бомбы", – говорит Ананенко.

Он отметил, что ему, молодому инженеру, тогда впервые объяснили, как на самом деле выглядит человек, который получил смертельную дозу радиации.

"Говорили, что там их кладут в отдельные боксы, одевают во все белое и никаких жен к ним не подпускают. Потому что любой чих для них может быть смертельным. Потому что радиация убила весь иммунитет", – подчеркнул Ананенко.

Как писал OBOZREVATEL, чернобыльский "дайвер" Алексей Ананенко рассказал, что у людей, которым пришлось спускаться под расплавленный реактор Чернобыльской АЭС после аварии, не было надежных защитных костюмов и даже необходимого оборудования.