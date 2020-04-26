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26 апреля • обновлено в 08:28
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Прототип героя "Чернобыля" Ананенко рассказал, каким на самом деле был радиационный ад

1.1т
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Утро 26 апреля 1986 года сразу после аварии на Чернобыльской атомной электростанции было обычным, и никто из местных жителей, которые даже не заподозрили беды, не мог осознать, каким на самом деле был "радиационный ад".

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал старший инженер-механик реакторного цеха №1 на Чернобыльской АЭС Алексей Ананенко, о котором весь мир узнал в прошлом году из сериала HBO "Чернобыль".

"Единственное, что меня тогда удивило, что асфальт поливали пеной. Я подумал, что произошло что-то серьезное. Поел, сел в рабочий автобус и поехал на станцию. Когда мы к ней подъезжали, смотрю, а реактор валяется… Я сразу повернулся спиной, потому что понял, что сейчас идет сильнейшая радиоактивная доза", – вспоминает ликвидатор, которому на тот момент было 26 лет.

"Смотрю, а реактор валяется!" Прототип героя "Чернобыля" Ананенко рассказал, каким на самом деле был радиационный ад

По его словам, тогда мало кто объяснял опасность того, что случилось. При этом люди видели, как другие умирали – их сразу забирали в машины и отправляли в Москву в больницу.

"В той больнице у врачей уже был опыт лечения лучевой болезни, потому что туда же привозили и тех, кто занимался испытаниями ядерной бомбы", – говорит Ананенко.

Он отметил, что ему, молодому инженеру, тогда впервые объяснили, как на самом деле выглядит человек, который получил смертельную дозу радиации.

"Говорили, что там их кладут в отдельные боксы, одевают во все белое и никаких жен к ним не подпускают. Потому что любой чих для них может быть смертельным. Потому что радиация убила весь иммунитет", – подчеркнул Ананенко.

Как писал OBOZREVATEL, чернобыльский "дайвер" Алексей Ананенко рассказал, что у людей, которым пришлось спускаться под расплавленный реактор Чернобыльской АЭС после аварии, не было надежных защитных костюмов и даже необходимого оборудования.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Телесериал "Чернобыль" Чернобыльская зона
Место
Украина
Тег
Чернобыльская АЭС
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