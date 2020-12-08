Комаровский объяснил, как противовоспалительные препараты влияют на COVID-19

Доктор Евгений Комаровский опроверг информацию о том, что постоянный прием нестероидных противовоспалительных средств может облегчить течение COVID-19.

Субъективно, по ощущениям, болезнь будет легче переноситься, написал он в своем Instagram. Но реально на тяжесть заболевания это никак не повлияет, подчеркнул он.

Такое мнение известный врач-педиатр выразил в ответ на вопрос одной из читательниц. Женщина описала такую ситуацию. Ее знакомые, муж и жена одного возраста, одновременно заболели коронавирусом. При этом у мужчины диагностирован сахарный диабет и артрит. Однако муж гораздо легче перенес болезнь, чем жена.

"Я очень удивилась, а потом встретила информацию о том, что люди, регулярно принимающие препараты от артрита, например диклофенак, как тот знакомый, почему-то более устойчивы к этому заболеванию. Действительно ли прием нестероидных противовоспалительных облегчает течение ковида?" – спросила она.

В ответ Комаровский пояснил, что это не так.

"...и если человек их долго и постоянно принимает, то у него меньше шансов болеть с высокой температурой. То есть субъективно, по ощущениям, болезнь будет легче переносится, но реально на тяжесть заболевания это не влияет", – сказал он.

Таким образом, человек, принимающий нестероидные противовоспалительные средства, имеет столько же шансов на тяжелую форму ковида и на госпитализацию, как и человек, который их не принимает, подчеркнул доктор.

Комаровский сказал, что противовоспалительные препараты не облегчают течение ковида Instagram doctor_komarovskiy

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в мире пока не существует лекарств с доказанным действием против коронавируса (COVID-19).

Об этом в своем блоге рассказал Комаровский. Медик предупредил, чтобы украинцы зря не тратили деньги на ненужные препараты. Он призвал соблюдать карантинные меры и по возможности избегать массового скопления людей.