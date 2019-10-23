Противник Путина сбежал в Украину и попросил спасения: подробности

Российский активист Сергей Гаврилов сбежал в Украину и попросил ее об убежище.

Как сообщают "Грани", 26-летний фигурант дела "Нового величия" находился под домашним арестом, однако в понедельник въехал из Беларуси в Украину через КПП "Сеньковка".

Эту информацию накануне подтвердили и сами пограничники, но имени россиянина тогда не назвали.

"Во время прохождения иностранцем пограничного контроля он обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине.

В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти", - сказано в сообщении. Россиянин уже обратился в органы Государственной миграционной службы Украины.

Дело в отношении членов общества "Нового величия" возбудили в марте 2018 года. Активистов обвинили в том, что они собирались совершить в России государственный переворот и захватить власть.

Сергей Гаврилов в 2013 году соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украину сбежал российский правозащитник из Омска Виктор Корб, которого власти обвинили в призывах к терроризму.

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