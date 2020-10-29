Репост, пожалуйста, важно. Вчера в киевский госпиталь доставили двоих бойцов, одного с ампутацией, подорвался на мине и другого в нейрохирургию. В травме лежат воины и с ампутацией и те, кто ранее был ранен. Лежат воины в гематологии с онко и в других отделениях.

На фронте обстрелы каждый день, но нашим подразделениям запрещают отвечать. Сепары завозят машины с брёвнами, строят новые позиции, поджигают территорию возле наших позиций и стреляет, когда бойцы пытаются потушить. Так что новости с фронта не такие радужные как в офиц информации.

Есть и много потребностей, в основном лекарства, время холодное, многие болеют. За две недели у нас много расходов, это лекарство, это анализы, это посылки на фронт. Отправляю посылки по всей линии фронта , медикаменты, одеяла оплатила, просят обезболивающее (дексалгин), перечислила деньги на операцию, сумма более , чем 50 тыс, чеки публикую.

Остальные потребности как всегда, много кофе, спортивные костюмы, куртки, футболки (для госпиталей), на фронт список публикую. Спасибо всем кто помогает.

Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова

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