В Харькове начались репрессии против взбунтовавшихся медиков скорой из-за COVID-19

После того как сотрудники Харьковской скорой помощи 18 апреля вышли на акцию протеста, против самых активных участников начались репрессии.

Так, бывший боец АТО, водитель "скорой" Николай Устименко открыто рассказывал журналистам, что происходит на их подстанции. Однако уже на следующий день, 19 апреля, по данным OBOZREVATEL, заведующая подстанции №1 не выпустила его в рейс.

Устименко вызвали на работу – поехать водителем с реанимационной бригадой. По словам Николая, перед тем как выйти в рейс, они проходят медицинский осмотр. И во время осмотра заведующая заявила, что у него давление 190. Волонтер Наталья Попова опубликовала видео, на котором зафиксировано, что сразу после выхода из подстанции коллеги измерили водителю давление, результат – 140/80.

Кроме того, заведующая заявила, что у него запах перегара. После этого Николай сам пошел на экспертизу, сдал анализ и, по словам его коллег, результат на наличие в организме алкоголя оказался отрицательным.

Однако руководство скорой помощи придерживается иного мнения.

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской области Виктор Забашта заявил OBOZREVATEL, что, по его данным, водитель был с запахом алкоголя. "Мне доложили, что у водителя был запах алкоголя, в рейс его не выпустили, предложили пройти освидетельствование. Он сам написал, что у него высокое давление, и тихонько ушел. Но почему-то никто не составил акт, поэтому у меня нет оснований его наказывать. Его переставили в другой рейс", – сказал Забашта.

В Харькове протестовали сотрудники скорой помощи Цензор.НЕТ

Сами сотрудники считают, что таким образом им мстят за то, что они устроили акцию протеста, рассказали, что им не выплатили обещанные президентом "коронавирусные" 300% надбавок, а также поведали журналистам о том, что на самом деле творится в скорой.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 14 регионов уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с коронавирусом. Однако, по его словам, в Николаевской области не фиксировали ни одного больного COVID-19 в марте, а Черновицкая область, где распространение болезни было самым большим, потребует дофинансирования.

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