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10 апреля • обновлено в 18:06
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Против мэра Запорожья открыли производство из-за нарушения карантина

2.2т
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Национальная полиция открыла уголовное производство против мэра города Запорожья Владимира Буряка за нарушения карантинного режима в городе, который введен в связи с пандемией коронавируса.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, в постановлении сказано, что городские власти якобы не выполнила указ Кабинета министров о приостановлении общественного транспорта в городе.

"Когда мне передали повестку, я спросил, как быть с людьми, которые должны ездить на жизненно необходимые процедуры, в частности гемодиализ? Что делать запорожцам, которые должны ухаживать за парализованными или больными пожилыми родителями? И таких людей сотни. Ответа я не получил, но передал силовикам ваши сообщения и комментарии, которые вы мне по этому поводу писали", – написал Буряк.

Против мэра Запорожья открыли производство из-за нарушения карантина

Он проинформировал, что в настоящее время медики выполняют свою работу в усиленном режиме, коммунальщики продолжают дезинфицировать дороги, остановки, парки, скверы, детские площадки, скамейки, управляющие – обрабатывать подъезды и придомовые территории. Социальные работники доставляют продуктовые наборы одиноким и маломобильным людям.

"Все проблемы, которые находятся в компетенции города, стараемся решать максимально быстро. Как и обещал, поднял перед премьер-министром вопрос о расширении перечня лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом", – отметил Буряк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Буряк заявил, что несмотря на рекомендацию Кабмина в связи с пандемией коронавируса COVID-19 общественный транспорт в Запорожье продолжит свою работу.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Запорожье
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