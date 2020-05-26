Против майора ВСУ, наказанного за критику власти, открыли уголовное дело
Майор ВСУ Роман Ковалев, которому ранее объявили строгий выговор за критику власти, сообщил, что против него открыли уголовное дело.
Основание – якобы неповиновение, совершенное в условиях особого периода. Однако на своей странице в Facebook офицер заверил, что все обвинения против него безосновательны.
"За защиту прав военнослужащих – от 5 до 7 лет лишения свободы! Относительно меня открыто уголовное дело. Мне наконец дали возможность ознакомиться с секретными дисциплинарными расследованиями, которые против меня велись и я увидел, что они полностью сфальсифицированы: заведомо ложные показания свидетелей и сплошные служебные подлоги, фальшивые документы. И все это при отсутствии состава преступления!" – пишет Ковалев.
По словам защитника, уголовное производство было зарегистрировано ГБР на основании официального уведомления командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сирского.
"Я, коренной житель Севастополя, сознательно оставив все, что у меня было, включая жену и сына, которых с тех пор больше не видел, весной 2014 года по зову сердца покинул родной город, чтобы с оружием в руках, как и положено настоящему мужчине, поехал защищать свою страну от кремлевской сволочи", – возмутился Ковалев.
"Я это делал, поскольку защита Родины – святая обязанность гражданина, которая определена Конституцией Украины. И вот сегодня государство открывает против меня уголовное дело за "неповиновение", которого не было!" – добавил офицер и заверил, что будет бороться за справедливость до конца.
Как сообщал OBOZREVATEL:
офицеру ВСУ, майору Роману Ковалеву объявили строгий выговор за пост с критикой в адрес власти.
После этого Ковалев решил обратиться в суд, заявив, что его ограничивают в правах и свободах как гражданина.
Иск касается нарушения права на свободу слова командующим Сухопутными войсками, генерал-лейтенантом Александром Сирским.
Вскоре офицер рассказал, что после этого скандала командование Сухопутных войск ВСУ усилило на него давление.
Кроме того, он опубликовал документ, согласно которому военнослужащим в Украине хотят ограничить доступ к социальным сетям.
Также Ковалев рассказал, что после скандала с выговором он попал в госпиталь, где медики попытались подделать данные о его самочувствии и выписали раньше времени.
Кроме всего стало известно, что Ковалева хотят перевести на более низкую должность, которая не соответствует уровню его подготовки.
В начале апреля майор ВСУ написал рапорт об отставке.