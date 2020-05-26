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26 мая • обновлено в 11:15
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Против майора ВСУ, наказанного за критику власти, открыли уголовное дело

3.7т
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Майор ВСУ Роман Ковалев, которому ранее объявили строгий выговор за критику власти, сообщил, что против него открыли уголовное дело.

Основание – якобы неповиновение, совершенное в условиях особого периода. Однако на своей странице в Facebook офицер заверил, что все обвинения против него безосновательны.

"За защиту прав военнослужащих – от 5 до 7 лет лишения свободы! Относительно меня открыто уголовное дело. Мне наконец дали возможность ознакомиться с секретными дисциплинарными расследованиями, которые против меня велись и я увидел, что они полностью сфальсифицированы: заведомо ложные показания свидетелей и сплошные служебные подлоги, фальшивые документы. И все это при отсутствии состава преступления!" – пишет Ковалев.

Майор Роман Ковалев

Майор Роман Ковалев

По словам защитника, уголовное производство было зарегистрировано ГБР на основании официального уведомления командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сирского.

"Я, коренной житель Севастополя, сознательно оставив все, что у меня было, включая жену и сына, которых с тех пор больше не видел, весной 2014 года по зову сердца покинул родной город, чтобы с оружием в руках, как и положено настоящему мужчине, поехал защищать свою страну от кремлевской сволочи", – возмутился Ковалев.

"Я это делал, поскольку защита Родины – святая обязанность гражданина, которая определена Конституцией Украины. И вот сегодня государство открывает против меня уголовное дело за "неповиновение", которого не было!" – добавил офицер и заверил, что будет бороться за справедливость до конца.

Против майора ВСУ, наказанного за критику власти, открыли уголовное дело

Против майора ВСУ, наказанного за критику власти, открыли уголовное дело

Против майора ВСУ, наказанного за критику власти, открыли уголовное дело

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Александр Сирский
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований Вооруженные силы Украины
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