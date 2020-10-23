Против идеи Зеленского легализовать наркотики выступили 74% украицев – опрос Шустера

74% украинцев ответили "нет" на вопрос "Поддерживаете ли вы легализацию марихуаны в Украине?" в ходе опроса, инициированного Юлией Тимошенко в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 16 октября.

Лидер "Батьківщини" поставила этот вопрос людям в рамках всеукраинского социального проекта "Свободы слова Савика Шустера", призванного создать электронную демократию и предоставить возможность каждому украинцу влиять на события, происходящие в стране.

Всего в интернет-опросе, проведенном с 20 по 22 октября и погрешность которого не превышает 5%, присоединились более 15 тысяч человек. Три четверти из них высказались против намерения президента легализовать легкие наркотики.

Напомним, легализация марихуаны будет в перечне вопросов, которые Владимир Зеленский выносит на свой "опрос" у участков 25 октября. "Батьківщина" категорически раскритиковала эту идею и обвинила власть в попытке легализации в Украине наркотиков.

"Единственное, что им надо решить путем фальшивого опроса, – этот вопрос легализации, как они сказали "каннабиса в медицинских целях". На самом деле Постановлением Правительства еще в 2000 году определен перечень всех наркотических и психотропных препаратов, которые можно использовать для лечения больных, то есть каннабис для медицинских целей уже давно легализован. Но в опрос Зеленского поставили вопрос легализации, потому что у них уже есть план легализации наркотиков. Это акция против украинской нации и украинского государства. Они хотят бросить страну в бездну легализованного наркотика", – заявила Тимошенко в эфире "Свободы слова Савика Шустера".