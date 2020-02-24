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24 февраля • обновлено в 14:31
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Протесты в Новых Санжарах: украинцы высказали свое мнение. Опрос

3.8т
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Подавляющее большинство украинцев не поддержали протесты против размещения эвакуированных из Китая людей в Украине.

Об этом свидетельствуют данные опроса проведенные группой "Рейтинг".

Так, 74% опрошенных высказались против протестов, которые возникли в Украине. При этом только 15% украинцев поддержали протесты. И лишь 11% респондентов ответили, что затруднились с оценкой.

Протесты в Новых Санжарах

Протесты в Новых Санжарах

Отмечается, что чем выше уровень образования и доходов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации. В региональном разрезе больше всего тех, кто не поддержал такие действия – на юге страны (80%).

Всего было опрошено 1200 респондентов из Украины возрастом от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: не превышает 2,8%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

  • Между силовиками и местными жителями произошли столкновения, есть пострадавшие.

  • Также в сети появилось видео, на котором жители города Новые Санжары пообещали сжечь медицинский центр Национальной гвардии вместе с эвакуированными из Уханя украинцами.

  • На протесты в Новые Санжары людей привозили на автомобилях из другой области.

  • Ребята, фото которых распространили украинские СМИ во время протестов в Новых Санжарах, записали видеообращение, в котором опровергли обвинения, что они "титушки".

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Читайте все новости по теме "Протесты в Новых Санжарах" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Темы
Протесты в Новых Санжарах Коронавирус
Место
Украина
Тег
опрос
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Поздно, ykpoжывотные явили миру свой дикий оскал.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Это представители опзж против. Они разгоняют эту тему и подбрасывают провокаторов. А спонсирование идет из кремля.
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Широков Денис
Широков Денис
Виня Ксения, Нет у нас денег на такую куйню.Всё сами,всё сами...
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3
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Укроиньци - дикари. Доказано санжарами.
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4
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