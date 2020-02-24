Протесты в Новых Санжарах: украинцы высказали свое мнение. Опрос

Подавляющее большинство украинцев не поддержали протесты против размещения эвакуированных из Китая людей в Украине.

Об этом свидетельствуют данные опроса проведенные группой "Рейтинг".

Так, 74% опрошенных высказались против протестов, которые возникли в Украине. При этом только 15% украинцев поддержали протесты. И лишь 11% респондентов ответили, что затруднились с оценкой.

Протесты в Новых Санжарах

Отмечается, что чем выше уровень образования и доходов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации. В региональном разрезе больше всего тех, кто не поддержал такие действия – на юге страны (80%).

Всего было опрошено 1200 респондентов из Украины возрастом от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: не превышает 2,8%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

Между силовиками и местными жителями произошли столкновения, есть пострадавшие.

Также в сети появилось видео, на котором жители города Новые Санжары пообещали сжечь медицинский центр Национальной гвардии вместе с эвакуированными из Уханя украинцами.

На протесты в Новые Санжары людей привозили на автомобилях из другой области.

Ребята, фото которых распространили украинские СМИ во время протестов в Новых Санжарах, записали видеообращение, в котором опровергли обвинения, что они "титушки".

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