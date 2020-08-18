Протесты в Беларуси напоминают Оранжевую революцию в Украине, – Порошенко

Мирные протесты против фальсификации выборов в Беларуси очень напоминают Оранжевую революцию в Украине в 2004 году.

Об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время интервью международному телеканалу "Настоящее время", который является общим медиа-проектом Радио "Свобода" и "Голоса Америки", сообщила пресс-служба "ЕС".

"Два украинских Майдана, две украинских революции очень отличаются друг от друга. Первая, Оранжевая революция 2004 года – это был протест миллионов украинских граждан против фальсификации итогов выборов, против попытки обмануть людей и попытки захватить власть. Я уверен в том, что Оранжевая революция 2004 года имеет очень много общего. Протест граждан был связан именно с тем, что люди протестовали против фальсификации выборов, против попытки захватить власть, против попытки исказить волеизъявление граждан", – подчеркнул Порошенко.

"Если вы сравниваете Революцию Достоинства, революцию 2014 года, я считаю, что здесь есть кардинальные отличия. Потому что люди в 2014-м вышли бороться за свой европейский выбор. Они противодействовали попыткам власти остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию, попытки развернуть страну и затянуть ее обратно в Российскую империю, в Советский Союз. И протест был вызван, в первую очередь, именно этими действиями бестолковой украинской власти, которая попала в полную зависимость от Путина", – напомнил Петр Порошенко.

"Я твердо убежден в том, что Революция Достоинства имеет очень большие отличия от тех процессов, которые происходят сейчас в Беларуси. Но вызывает огромное уважение решительность белорусского народа защитить свое право выбора", – считает Порошенко.

"В интересах Беларуси было бы пригласить ОБСЕ, немедленно начать диалог с Советом Европы, немедленно принять очень важные решения для того, чтобы сохранить спокойствие, сохранить стабильность и начать подготовку к новым выборам, которые провести в строгом соответствии со стандартами демократии и свободы. Это сохранит спокойствие, это суверенитет, это даст возможность едином носителе государственной власти в стране – белорусскому народу – без каких-либо внешних воздействий обеспечить защиту своего волеизъявления. Никаких других сценариев, направленных на поддержку государственности Беларуси, не существует. Без выборов решить этот вопрос, я могу отметить это, – невозможно", – отметил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко призвал власти Украины определиться с судьбой дальнейших отношений с Беларусью.