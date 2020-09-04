Протесты в Беларуси: стало известно, кого поддерживает большинство украинцев

Дарья Дурова Общество 00:15, 5.09.2020

Большинство украинцев поддерживает протестующих против Александра Лукашенко белорусов.

Такие результаты показал соцопрос, проведенный среди зрителей политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 4 сентября. Трансляция эфира велась в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

У респондентов спросили: "Народ Белоруси восстал против Лукашенко. Кого вы поддерживаете?" Ответ дали более 9,8 тысяч украинцев.

77,8% заявили, что поддерживают протестующих.

13,51% участников соцопроса поддерживают президента Беларуси.

8,69% ответили, что им все равно.

Результаты голосования.
Скриншот видео

Предлагаем посмотреть запись программы:

Как писал OBOZREVATEL, первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил на "Свободе слова", что после 26 лет президентства Александра Лукашенко "сместить диктатора" в Беларуси мирным путем не получится.

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