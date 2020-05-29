Протесты против "квот Фирташа": аграрии обвинили Минэкономики в коррупции и призвали президента вмешаться

В Киеве 29 мая около двух тысяч фермеров в ответ на намерения Министерства экономики ввести ограничения импорта пикетировали Кабинет Министров и Офис президента.

Аграрии утверждают, что квоты усилят монополию заводов Дмитрия Фирташа и приведут к существенному удорожанию удобрений и, соответственно, продуктов питания. Десять аграрных ассоциаций обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием остановить квотирование импорта минеральных удобрений. Обращение к Офису президента передали во время акции протеста на Банковой.

К фермерам вышли заместители министра Тарас Высоцкий и Тарас Качка, курирующий деятельность Межведомственной комиссии, которая инициирует квотирование. Однако переговоры результата не принесли.

"Нас пытаются вовлечь в какую-то непонятную дискуссию, противопоставить нас химикам. Мы категорически против этого. Производители удобрений, по нашим данным, являются более прибыльными с точки зрения маржи, чем фермеры. Поэтому за счет аграриев спасать одного монополиста – это глупость и преступление", – заявил председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник, добавив, что фермеры усматривают в действиях комиссии "потенциальную коррупцию".

Он сообщил, что вопрос введения квотирования будут рассматривать в течение 30 дней. В случае положительного решения аграрии готовы выйти на всеукраинские акции протеста.

"Если не увидим шагов по предотвращению квотирования, считайте эту акцию предупредительной. Последняя надежда на президента, мы просим его вмешаться и не допустить разграбления аграриев".

В обращении аграрии призвали Владимира Зеленского взять под личный контроль, а также усилить работу всех государственных органов по выполнению решения АМКУ о демонополизации химической отрасли путем принудительного разделения группы компаний Ostchem Дмитрия Фирташа.

Как сообщалось ранее, с 2010 года Ostchem скупил 4 частных завода по производству минудобрений и назначил лояльный менеджмент на еще два предприятия. По разным оценкам, в настоящее время Фирташ контролирует до 80% всего производства минудобрений в Украине. Установление монополии привело к подорожанию удобрений для сельхозпроизводителей сразу на 30-40%. В 2019 году АМКУ признал Ostchem монополистом, злоупотребляющим своим положением и получающим сверхприбыли за счет завышенных цен на удобрения для аграриев.

Как сообщал OBOZREVATEL, минэкономики в лице Межведомственной комиссии по международной торговле в срочном порядке планирует ввести ограничения на импорт минудобрений в Украину из других стран