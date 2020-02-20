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20 февраля • обновлено в 15:56
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Протесты против эвакуированных из Китая: появилось новое видео "зачистки" в Новых Санжарах

5.4т
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В Новых Санжарах возле медицинского центра, в котором должны пройти карантин эвакуированные из Китая граждане, против протестующих применили военную спецтехнику.

Видео "зачистки" опубликовала в четверг, 20 февраля, ТСН (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как силовики с помощью военной техники расчищают проезжую часть от автомобилей протестующих, чтобы освободить дорогу для эвакуированных из Китая.

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В Новых Санжарах авто протестующих "зачистили" спецтехникой

В Новых Санжарах авто протестующих "зачистили" спецтехникой

Скриншот из видео

Жители Новых Санжар отреагировали на такие действия волной сопротивления. Сообщается о новых конфликтах и провокациях.

В Новых Санжарах авто протестующих "зачистили" спецтехникой

В Новых Санжарах авто протестующих "зачистили" спецтехникой

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет с эвакуированными из Китая приземлился в четверг, 20 февраля, в Харькове. Оттуда пассажиров увезли в медцентр "Новые Санжары". Там местные жители устроили столкновения с Нацгвардией и заблокировали здание, чтобы туда никто не попал.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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сибирский ватник
сибирский ватник
Хохо.лики,вы лучшие в своем безумии!
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Вот она ваша свобода выбора, неугодных под бронитехнику
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
бьют мирных граждан!!скотиняки!
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