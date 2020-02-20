Протесты против эвакуированных из Китая: появилось новое видео "зачистки" в Новых Санжарах

В Новых Санжарах возле медицинского центра, в котором должны пройти карантин эвакуированные из Китая граждане, против протестующих применили военную спецтехнику.

Видео "зачистки" опубликовала в четверг, 20 февраля, ТСН (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как силовики с помощью военной техники расчищают проезжую часть от автомобилей протестующих, чтобы освободить дорогу для эвакуированных из Китая.

В Новых Санжарах авто протестующих "зачистили" спецтехникой Скриншот из видео

Жители Новых Санжар отреагировали на такие действия волной сопротивления. Сообщается о новых конфликтах и провокациях.

В Новых Санжарах авто протестующих "зачистили" спецтехникой Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет с эвакуированными из Китая приземлился в четверг, 20 февраля, в Харькове. Оттуда пассажиров увезли в медцентр "Новые Санжары". Там местные жители устроили столкновения с Нацгвардией и заблокировали здание, чтобы туда никто не попал.

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