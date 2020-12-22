Протесты под Минрегионом: чиновники ДАБИ выдали очередное разрешение на незаконное строительство

22 декабря во стенами Министерства развития общин и территорий Украины снова собрались неравнодушные киевляне с надеждой пообщаться с главой Минрегиона Алексеем Чернышевым. Однако министр вновь проигнорировал общество.

Об этом сообщает корреспондент общественно-политического издания "Єдність" с места событий.

Отмечается, что 19 декабря по указанию министра палаточный городок неравнодушных активистов у Минрегиона свернули, поэтому сегодня они снова установили палатки. На них изображены "фигуранты коррупционных схем ДАБИ": Елена Шуляк, Алексей Чернышев, Ирина Король, Алексей Кудрявцев, Андрей Клочко и Александр Сергиенко. На здании министерства также появились наклейки с надписями: "Я, Чернышев Алексей, крышую коррупции в ГАСК".

Кроме того, независимый эксперт по государственному управлению в области градостроительства Виктор Глеба провел пресс-конференцию с "портретом" Чернышева у главного входа в здание.

"Чернышев отвечает за тот беспорядок, который происходит в строительстве. Мне не нужны заместители, я пообщаюсь с ним таким образом, если он не реагирует на людей и в течение трех недель игнорирует наши просьбы отчитываться о результатах работы в должности министра за 9 месяцев! Кстати, сегодня полицейские снова украли наше оборудование для протеста. Я - общественный деятель, я - эксперт, и приехал сегодня сюда, чтобы на фоне баннера провести первую зимнюю конференцию под открытым небом. Но если полиция не дает мне провести такую элементарную вещь, то у меня закрадываются сомнения в целесообразности диалога с властью ", - подчеркнул он.

По словам руководителя ОО "Стоп беспределу" Сергея Северина, сегодня ночью должностные лица ГАСК выдали разрешение на незаконное строительство многоэтажки.

"Сегодня, около полуночи коррупционеры ДАБИ выдали разрешение на строительство какого-то духовного благотворительного храма в зеленой зоне на Жмаченко, 20, который почему-то выглядит, как многоэтажное здание на 46 000 квадратных метров! Застройщиком выступает компания "Интеграл Строй". Несмотря на то, что депутаты прошлого созыва расторгли договор аренды с застройщиком, Кличко его намеренно не подписал - и таким образом по молчаливому согласию земельный участок осталась за застройщиком. Это несмотря на то, что неоднократно проводились акции протеста с участием местных жителей и депутатов относительно этой ситуации. Но ничего не сработало, коррупция и деньги сделали свое дело! " - рассказал Северин.

Напомним, что акция протеста общественных активистов и специалистов отрасли против коррупционных схем в строительстве. Эти схемы, по их словам, действуют под патронатом министра Министерства развития общин и территорий, продолжается уже три недели. Общественное движение "Штаб сопротивления незаконным стройкам" тремя обращениями выдвинул требования и предложения к министру, но руководство Минрегиона не дало никакого ответа за 22 дня протеста.

Активисты обращались к Алексея Чернышова с просьбой отчитаться о реформах в течение последних 9 месяцев его работы, срочно реформировать "МинРозГромТериторий" в настоящий регулятор градостроительной отрасли, принять срочные меры для восстановления государственного надзора и контроля, прекращения неконтролируемого самовольного строительства, наведение порядка в ГАСК и тому подобное.