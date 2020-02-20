"Вирус ненависти опаснее коронавируса!" Глава УГКЦ пристыдил украинцев за "бунт" на Полтавщине

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что резкая реакция протестующих на эвакуацию украинцев из охваченного коронавирусом Китая не является христианской.

"Мне очень больно слышать о сопротивлении граждан Украины относительно возвращения наших соотечественников, оказавшихся в зоне опасности современного коронавируса в Китае", – цитирует Шевчука пресс-служба церкви.

Он отметил, что людей можно понять: они боятся подхватить инфекцию, поскольку "современные средства безопасности, которые предлагает медицинская система Украины, являются ненадежными".

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"Для того чтобы преодолеть страх, не хватает ощущения человечности и добродетели христианской любви к ближнему. Не таким опасным является коронавирус, как вирус ненависти и пренебрежения к человеку. Если коронавирус можно побороть различными медицинскими средствами, то от вируса ненависти нас может защитить только сила любви", – сказал глава УГКЦ.

В своем обращении он призвал органы государственной власти обеспечить украинскую общественность и тех, кто возвращается из Китая, всеми необходимыми средствами безопасности.

"Прошу всех людей, которые называют себя христианами, воздержаться от всякого измерения ненависти и не оказывать препятствий для возвращения в свои дома сыновей и дочерей Украины", – призвал глава УГКЦ.

Святослав Шевчук ugcc.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, украинку Анастасию Зинченко вместе с ее собакой не смогли эвакуировать из Китая, поскольку уполномоченные органы КНР не одобрили документы животного для пересечения границы.

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