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20 февраля • обновлено в 23:31
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"Вирус ненависти опаснее коронавируса!" Глава УГКЦ пристыдил украинцев за "бунт" на Полтавщине

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Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что резкая реакция протестующих на эвакуацию украинцев из охваченного коронавирусом Китая не является христианской.

"Мне очень больно слышать о сопротивлении граждан Украины относительно возвращения наших соотечественников, оказавшихся в зоне опасности современного коронавируса в Китае", – цитирует Шевчука пресс-служба церкви.

Он отметил, что людей можно понять: они боятся подхватить инфекцию, поскольку "современные средства безопасности, которые предлагает медицинская система Украины, являются ненадежными".

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"Для того чтобы преодолеть страх, не хватает ощущения человечности и добродетели христианской любви к ближнему. Не таким опасным является коронавирус, как вирус ненависти и пренебрежения к человеку. Если коронавирус можно побороть различными медицинскими средствами, то от вируса ненависти нас может защитить только сила любви", – сказал глава УГКЦ.

В своем обращении он призвал органы государственной власти обеспечить украинскую общественность и тех, кто возвращается из Китая, всеми необходимыми средствами безопасности.

"Прошу всех людей, которые называют себя христианами, воздержаться от всякого измерения ненависти и не оказывать препятствий для возвращения в свои дома сыновей и дочерей Украины", – призвал глава УГКЦ.

Святослав Шевчук

Святослав Шевчук

ugcc.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, украинку Анастасию Зинченко вместе с ее собакой не смогли эвакуировать из Китая, поскольку уполномоченные органы КНР не одобрили документы животного для пересечения границы.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Коронавирус Протесты в Новых Санжарах
Персона
Святослав Шевчук
Место
Украина Полтава
Теги
вирус УГКЦ религия Католическая церковь
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
Еще один эксперд по эпидемиологии и вирусологии с кадилом.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
"Он отметил, что людей можно понять: они боятся подхватить инфекцию, поскольку "современные средства безопасности, которые предлагает медицинская система Украины, являются ненадежными" к чему возмущение, когда это всё объясняет ?
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
прозвучало зловеще -УГКЦ. Управление государственных концентрационных центров ?
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Олесь Андрій, и не стыжусь ! А ты значит не сидевший голубок ? все еще впереди, петушек !
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Minaev Alexey, Уголовник?
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