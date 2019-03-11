Протесты Нацкорпуса в Киеве и Черкассах: украинцы отреагировали на скандал

Украину 9 марта всколыхнули масштабные протесты Национального корпуса.
Активисты вступили в столкновение с полицией под Администрацией президента из-за коррупционного скандала в оборонке. Далее они переместились в Черкассы, где выступал президент Украины Петр Порошенко. В результате стычек пострадали 22 силовика.
В этой связи OBOZREVATEL решил узнать у своих читателей, как можно избежать повторения подобных инцидентов.
Нацкорпус в Черкассах
ТСН
Согласно результатам проведенного опроса, 32% респондентов считают, что в Украине пора усилить ответственность за последствия таких митингов.
Еще 23% украинцев высказались за то, чтобы усилить порядок в стране. По их мнению, перед выборами все хотят привлечь внимание.
Вместе с тем, для 18% столкновения не стали неожиданностью. "Украина такая страна – как не революция, так протест", – выразили они свою точку зрения.
Нацкорпус в Черкассах
Україна Нова
За отмену подобных мероприятий до выборов 31 марта выступили 14% опрошенных.
Еще 13% украинцев обратили внимание на то, что некоторые политики подозрительно молчали. "Нужны жесткие меры", – заверили они.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Партии Блок Петра Порошенко заявили, что за провокацией стоят российские реваншисты и беглые олигархи.
Очевидец опубликовал видео, на котором видно, как в Черкассах молодчики с символикой Нацкорпуса начали прямо в толпе разбрасывать файеры и взрывпакеты.
Реакция министра внутренних дел Арсена Авакова не заставила себя ждать. Он заявил, что протестующие "хотели хардкора".
При этом Аваков заверил, что за таким поведением последует жесткое наказание.
10 марта правоохранители провели ряд задержаний и обысков. В частности, схватили главу черкасского Нацкорпуса. Дмитрия Кухарчука, которого также внесли в базу "Миротворца".
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