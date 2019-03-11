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Протесты Нацкорпуса в Киеве и Черкассах: украинцы отреагировали на скандал

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Украину 9 марта всколыхнули масштабные протесты Национального корпуса.

Активисты вступили в столкновение с полицией под Администрацией президента из-за коррупционного скандала в оборонке. Далее они переместились в Черкассы, где выступал президент Украины Петр Порошенко. В результате стычек пострадали 22 силовика.

В этой связи OBOZREVATEL решил узнать у своих читателей, как можно избежать повторения подобных инцидентов.

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Нацкорпус в Черкассах

Нацкорпус в Черкассах

ТСН

Согласно результатам проведенного опроса, 32% респондентов считают, что в Украине пора усилить ответственность за последствия таких митингов.

Еще 23% украинцев высказались за то, чтобы усилить порядок в стране. По их мнению, перед выборами все хотят привлечь внимание.

Вместе с тем, для 18% столкновения не стали неожиданностью. "Украина такая страна – как не революция, так протест", – выразили они свою точку зрения.

Нацкорпус в Черкассах

Нацкорпус в Черкассах

Україна Нова

За отмену подобных мероприятий до выборов 31 марта выступили 14% опрошенных.

Еще 13% украинцев обратили внимание на то, что некоторые политики подозрительно молчали. "Нужны жесткие меры", – заверили они.

Протесты Нацкорпуса в Киеве и Черкассах: украинцы отреагировали на скандал

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Тема
Опросы Обозревателя
Место
Украина
Тег
Нацкорпус
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Либед Дитрих
Либед Дитрих
Причина спуска борьбы с коррупцией коррумпированное руководство МВД.
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Bilous Olexa
Bilous Olexa
Питания в цій анкеті були підібрані тенденційно. Всі питання на підтримку дій Порошенка і його оточення. А простого питання, чи засуджуєте ви дії президентської верхівки у створенні в країні системи войовничої і агресивної корупції (притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які засуджують корупцію, напади і вбивства активістів, що виступають проти корупції, захист корупціонерів на рівні Конституційного суду тощо, не поставили. Зрозуміло, що система корупції організована системно, керується централізовано з самих верхів. Виступ Нац. Корпусу - це одна з останніх спроб суспільства попередити войовничий феодалізму з боку новоспечених сюзеренів. І чим раніше ми їх зупинемо, тим краще для усього суспільства.
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