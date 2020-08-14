Все в безопасности: Украина добилась освобождения задержанных в Беларуси граждан

В Беларуси из СИЗО отпустили пятерых украинцев: волонтеров Евгения Васильева и Константина Реуцкого, а также граждан Романа Шишка, Павла Чернявского, Оксану Алешину.

Об этом в эфире телеканала "Україна 24" 14 августа сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. Он подчеркнул, что украинцы, задержанные в дни протестов в Беларуси, теперь в безопасности.

Енин рассказал, что Чернявский после выхода из СИЗО был госпитализирован. Его травма оказалась несерьезной и он вернулся домой.

Украинцам предлагали вернуться на родину, но некоторые решили остаться в Беларуси.

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Напомним:

В Беларуси открыли уголовное производство в отношении двух задержанных в Минске украинских волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого.

Волонтеры стали свидетелями того, как в Минске задерживают человека, который просто переходил дорогу.

Мужчин подозревали в причастности к массовым беспорядкам, им грозило от трех до восьми лет заключения.

Кулеба заявлял, что государство будет действовать жестко, защищая права своих граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на фоне протестов в Беларуси призвала украинцев воздержаться от поездок в страну.