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Все в безопасности: Украина добилась освобождения задержанных в Беларуси граждан

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
1,6 т.
Беларусь

Беларусь отпустила задержанных во время протестов украинцев.

В Беларуси из СИЗО отпустили пятерых украинцев: волонтеров Евгения Васильева и Константина Реуцкого, а также граждан Романа Шишка, Павла Чернявского, Оксану Алешину.

Об этом в эфире телеканала "Україна 24" 14 августа сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. Он подчеркнул, что украинцы, задержанные в дни протестов в Беларуси, теперь в безопасности.

Енин рассказал, что Чернявский после выхода из СИЗО был госпитализирован. Его травма оказалась несерьезной и он вернулся домой.

Украинцам предлагали вернуться на родину, но некоторые решили остаться в Беларуси.

Telegram-канал "Україна 24"

Telegram-канал "Україна 24"

Напомним:

  • В Беларуси открыли уголовное производство в отношении двух задержанных в Минске украинских волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого.

  • Волонтеры стали свидетелями того, как в Минске задерживают человека, который просто переходил дорогу.

  • Мужчин подозревали в причастности к массовым беспорядкам, им грозило от трех до восьми лет заключения.

  • Кулеба заявлял, что государство будет действовать жестко, защищая права своих граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на фоне протестов в Беларуси призвала украинцев воздержаться от поездок в страну.

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