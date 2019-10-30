Протекает крыша и канализация: в сети показали, в каких условиях живут морпехи на границе с Крымом

В поселке Цукур на Херсонщине депутаты не отдают заброшенный детский лагерь "Белые крылья" в аренду Министерству обороны, чтобы там обустроить базу для морпехов.

Об этом пишет theБабель. Все это время морские пехотинцы живут практически под открытым небом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу доконца).

В 2018 году в этот район из Бердянска перевели 140-й отдельный разведывательный батальон морской пехоты. С тех пор комбат Владимир Семкив пытается добиться решения Херсонского облсовета, чтобы забрать на баланс Минобороны лагерь и сделать в нем ремонт.

Однако чиновники заявляют, что "Белые крылья" находятся в курортной зоне, а Скадовск является "курортом государственного значения". Поэтому, по его мнению, неуместно создавать "военную базу" вблизи детских учреждений.

Лагерь "Белые крылья" theБабель

Во время повторного голосования депутаты приняли решение подписать с Министерством обороны договор аренды на 2 года и 10 месяцев. По словам Семкива, этого времени не хватит даже на то, чтобы закончить ремонт. После решения об аренде, лагерь нужно передать на баланс МОУ, чтобы в нем можно было сделать капитальный ремонт.

В это время морпехи живут в жутких условиях и охраняют территорию от воров. Комнаты в "Белых крыльях" запущены, в трех из четырех корпусов протекает крыша, канализация не работает. Морпехи смогли привести в порядок только тот корпус, где не протекает крыша.

Источники в Минобороны считают, что облсовет не хочет отдавать лагерь, поскольку через него удобно выводить деньги – на бумаге их выделили на ремонт, а на самом деле здания стоят заброшенными.

theБабель

theБабель

theБабель

theБабель

theБабель

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