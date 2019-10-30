Главная Новости
30 октября • обновлено в 17:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Протекает крыша и канализация: в сети показали, в каких условиях живут морпехи на границе с Крымом

905 Читать материал на украинском

В поселке Цукур на Херсонщине депутаты не отдают заброшенный детский лагерь "Белые крылья" в аренду Министерству обороны, чтобы там обустроить базу для морпехов.

Об этом пишет theБабель. Все это время морские пехотинцы живут практически под открытым небом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу доконца).

В 2018 году в этот район из Бердянска перевели 140-й отдельный разведывательный батальон морской пехоты. С тех пор комбат Владимир Семкив пытается добиться решения Херсонского облсовета, чтобы забрать на баланс Минобороны лагерь и сделать в нем ремонт.

Однако чиновники заявляют, что "Белые крылья" находятся в курортной зоне, а Скадовск является "курортом государственного значения". Поэтому, по его мнению, неуместно создавать "военную базу" вблизи детских учреждений.

Лагерь "Белые крылья"

Лагерь "Белые крылья"

theБабель

Новости
Российские диверсанты атаковали ОС на Донбассе: морпехи дали бой. Видео

Во время повторного голосования депутаты приняли решение подписать с Министерством обороны договор аренды на 2 года и 10 месяцев. По словам Семкива, этого времени не хватит даже на то, чтобы закончить ремонт. После решения об аренде, лагерь нужно передать на баланс МОУ, чтобы в нем можно было сделать капитальный ремонт.

В это время морпехи живут в жутких условиях и охраняют территорию от воров. Комнаты в "Белых крыльях" запущены, в трех из четырех корпусов протекает крыша, канализация не работает. Морпехи смогли привести в порядок только тот корпус, где не протекает крыша.

Источники в Минобороны считают, что облсовет не хочет отдавать лагерь, поскольку через него удобно выводить деньги – на бумаге их выделили на ремонт, а на самом деле здания стоят заброшенными.

Протекает крыша и канализация: в сети показали, в каких условиях живут морпехи на границе с Крымом

theБабель

Протекает крыша и канализация: в сети показали, в каких условиях живут морпехи на границе с Крымом

theБабель

Протекает крыша и канализация: в сети показали, в каких условиях живут морпехи на границе с Крымом

theБабель

Протекает крыша и канализация: в сети показали, в каких условиях живут морпехи на границе с Крымом

theБабель

Протекает крыша и канализация: в сети показали, в каких условиях живут морпехи на границе с Крымом

theБабель

Как писал OBOZREVATEL, в сети показали, насколько улучшилось питание по новой системе для бойцов Вооруженных сил Украины.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина Херсон
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
8
5
Смешно
2
Интересно
5
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Протекает канализация сквозь дырявую крышу, ништяк
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Дудко Олег
Дудко Олег
Вовремя Крым отжали, сейчас бы это про Артек рассказывали, впрочем это был бы лагерь им. Шухевича.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel