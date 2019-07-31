"Простых людей не пускают!" Зеленский угодил в новый скандал в Черкассах. Видео

В Черкассах, куда президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом 31 июля, к главе государства пускали только по закрытым спискам.

Об этом рассказал руководитель местной общественной организации "Громадський спротив свавіллю влади" Олег Лысак, который пытался попасть к президенту (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Пришли на встречу с Владимиром Зеленским. Людей пропускают только по закрытым спискам. В зал проходят бандиты, люди их узнают прямо на входе, депутаты, священники, простых людей на встречу с президентом не пускают", – поделился он.

Зеленский угодил в скандал в Черкассах

Так, Лысак подошел к охране Зеленского, чтобы узнать, что происходит. Последние в свою очередь заявили, что у них есть списки от областной госадминистрации тех лиц, которые могут быть пропущены.

В это время две пожилые женщины попытались прорваться к Зеленскому, однако охрана их не пропустила. "Для депутатов место есть, а для бабушек, которые хотели увидеть своего президента, не нашлось! Нет никакой справедливости – пришел новый президент, а правила остались старые", – возмутился Лысак.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты принесли Зеленскому в Черкассах его бюст, что очень удивило президента. Он от подарка отказался.

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