Не было бы счастья – да несчастье помогло. Так действительно бывает, в том числе и в системе власти. Иногда проблемы не убивают нас, а делают сильнее, умнее и приспособленнее к этому постоянно меняющемуся миру. Хочешь выжить – меняйся! Простые правила эволюции никто не отменял. Как и то, что выживание организма, города или государства не является обязанностью. Свободный выбор.

Итак, эпидемия коронавируса нанесла страшный удар по экономике Украины. Экономики, не до конца убитой экономическим гением Гончарука и Милованова, законодательными инициативами Гетьманцева и российским импортом имени Геруса. То есть все было плохо, а стало еще хуже. Бюджет государства стабильно уходит в минус, ограбление местных бюджетов общий котел не спасло, зато и их загнало в убытки. Что делать? Включать печатный станок? Влезать во все новые долги? Продолжать строить финансовые пирамиды ОВГЗ?

Мы видим, что на уровне правительства внятных и резких антикризисных движений нет от слова "совсем". Воспринимать всерьез слова премьера про создание 500 тысяч рабочих мест невозможно. Это из разряда затей его папередника Гончарука про 40% рост ВВП за пять лет при реальном падении в результате (еще до карантина). Украдывать плитку и стоить дороги, победив таким образом безработицу – я рад, что премьер читал про Великую Депрессию в США, но это не сработает. Глава налогового комитета Гетьманцев продолжает увлеченно душить ФОПы, так что с этой стороны увеличение самозанятых тоже ждать не стоит. Может, хоть где-то придумали лекарство от общей беды? Очень похоже.

Пример – во Львове по апрелю недобор в бюджет ожидается на уровне 70 млн. гривен. Понятно, тот же туризм накрылся медным тазиком в карантин. А коммунальные проблемы и капитальные расходы никуда не делись. Деньги с неба не свалятся. Что делает Садовой? То, на что категорически не решается центральная власть. Приняли решение из-за кризиса и дефицита бюджета оптимизировать количество чиновников в городском совете. Минус 181 человек! Круто? Не то слово. Просто, как все гениальное. Сократить количество тех, кто не генерирует какую-то прибыль, а просто проедает чужие налоги. И я уверен – львовянам не станет хуже из-за сокращения чиновников. А может станет даже лучше.

Теперь вопрос – почему бы на государственном уровне не пойти по такому пути? Кризис из-за эпидемии в таком ключе выглядит уже не катастрофой, а шансом! При этом сокращать чиновников не просто количественно в каждом министерстве, ведомстве и прочих структурах – это не то. Сокращать нужно лишние структуры. Которые не приносят реальной пользы, а просто генерируют чуждые государству процессы, собирают и выдают справки, всячески усложняя жизнь налогоплательщикам. Украинская культура проживет без Минкульта? Сможет Кокотюха писать книги или Вакарчук песни без заботы и опеки со стороны министра, замов, чиновников на местах? Думаю, справятся. Так что министерство вместе с областными управлениями можно ликвидировать полностью. Дальше идем?

Смогут наши фермеры и крупные агрохолдинги обойтись без мудрых советов минагрополитики? Уверен – легко. Им нужно инициировать законодательные изменения и лоббировать интересы отрасли за рубежом? Ок, об этом ниже. Сможет украинский бизнес производить что-то без руководящей и направляющей роли Минэкономразвития? Уже давно. Все прекрасно обходятся без профильных чиновников, которые всегда больше мешали, чем приносили пользу. Оставить одно небольшое министерство, которое генерирует необходимые законопроекты и в связке с МИДом лоббирует интересы наших экспортеров. Его можно сделать очень маленьким и динамичным, потому что все равно основную работу тянут на себе профильные ассоциации. Они знают, что им нужно и как это сделать – чиновники тут в небольшом количестве просто официальный инструмент.

Все просто. У нас упали доходы в кризис? Мы понимаем, что с неба мешок денег не свалится? Вынужденное решение – меньше тратить. Это вам любая семья скажет – единственный вариант. Так что тотально сокращаем госаппарат. Лишних чиновников – в народное хозяйство. Потому что мы явно не можем их прокормить в таком количестве. Да и не приносят они пользы по большому счету. Кризис – отличный шанс для наведения порядка в этом вопросе.