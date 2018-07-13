Друг мой! Олежа. С днём рождения тебя.

Тебе всего 42, мы с тобой ровесники!

Именно наше поколение стало двигателем Революции Достоинства!

Мы росли в совке, но были ещё им не испорченные, мы смогли увидеть и сравнить, осознать и оспорить, сказать "Нет"! Нам пришлось и приходится говорить "Нет" вновь и вновь! Нас не сломить, не свернуть с пути желания быть светским, цивилизованным, высококультурным обществом!

Читая твои письма, я вспоминал Александра Солженицина "Архипелаг Гулаг", "Один день Ивана Денисовича"!

Я не верил, что кому-то удалось повергнуть всю ту же, но уже немного урезанную, часть суши вновь в этот ад! Повторить то кошмарное наследие и унизительную историю! Но это так! Московия не умет слышать, умеет читать, но не внимать, умеет показать себя, но только в невежестве! Тем и славится!

Ты стал для меня, для всех нас примером патриотизма, силы воли, любви и жажды свободы, для своей страны!

Не Бандера и Шухевич, не Мазепа и Хмельницкий!

А простой "русский парень из Крыма" для которого Украина и Свобода - "понад усе".

Имею честь дружить!

Был горд, имел доверие и чувство опоры, стоя с тобой плеч-о-плеч в самые трудные и опасные времена!

Рад, что сегодня людям есть, с кого брать пример при жизни! Не из истории, переписанной и спорной, а с той, которую творим мы и сегодня!

Держись, друг! Мы сделаем все, что в наших силах и возможностях, чтобы ты был рядом! Живой!

Иконами становятся люди, за свои поступки, веру, несокрушимый дух и убеждения, монотонное движение к своей мечте и цели! Это и есть красота души. Чувствуем сердцем! Руководствуемся разумом!

Идём до конца.