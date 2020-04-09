Простой и быстрый способ необычно покрасить яйца на Пасху: пошаговая инструкция

Благодаря карантину в Украине, на Пасху в 2020 году у многих хозяек будет достаточно времени, чтобы перестать красить яйца химическими красителями, купленными в магазинах, и перейти на более натуральные варианты.

И хотя у каждой наверняка есть свой любимый метод, которым она пользуется из года в год, иногда наступает такой момент, что хочется попробовать что-то новое.

OBOZREVATEL предлагает использовать для этого краснокочанную капусту, которая поможет создать невероятно красивый бирюзовый оттенок для пасхальных крашенок.

Итак, для начала надо измельчить одну краснокочанную капусту (хотя если яиц будет много, то лучше взять несколько), положить ее в большую кастрюлю и залить 0,5 литра воды. Довести до кипения, а затем варить 30-45 минут на маленьком огне. Прежде чем вынуть капусту из воды, полностью остудите ее и добавьте 4-6 столовых ложек уксуса.

Чтобы получить нежно-небесный цвет крашанки на Пасху, замочите яйца в полученном растворе на 1-2 часа. Тога как для более насыщенного цвета можно оставить яйца в капустной краске на 3-4 часа – цвет получится просто волшебный.

Чтобы Пасха 2020-го запомнилась всем вашими крашенками, можно придать ним некую изюминку.

Например, после того как покрашенные яйца полностью высохнут, положите их на бумагу или салфетки.

Затем возьмите старую зубную щетку или кисточку, окуните ее в золотую краску и легонько проведите по ней пальцем так, чтобы брызги краски немного попали яйцо. Так на крашенках появится красивая золотистая роспись.

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