Главная Новости
10 апреля • обновлено в 03:27
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Простой и быстрый способ необычно покрасить яйца на Пасху: пошаговая инструкция

818
Читать материал на украинском

Благодаря карантину в Украине, на Пасху в 2020 году у многих хозяек будет достаточно времени, чтобы перестать красить яйца химическими красителями, купленными в магазинах, и перейти на более натуральные варианты.

И хотя у каждой наверняка есть свой любимый метод, которым она пользуется из года в год, иногда наступает такой момент, что хочется попробовать что-то новое.

OBOZREVATEL предлагает использовать для этого краснокочанную капусту, которая поможет создать невероятно красивый бирюзовый оттенок для пасхальных крашенок.

Простой и быстрый способ необычно покрасить яйца на Пасху: инструкция

Итак, для начала надо измельчить одну краснокочанную капусту (хотя если яиц будет много, то лучше взять несколько), положить ее в большую кастрюлю и залить 0,5 литра воды. Довести до кипения, а затем варить 30-45 минут на маленьком огне. Прежде чем вынуть капусту из воды, полностью остудите ее и добавьте 4-6 столовых ложек уксуса.

Простой и быстрый способ необычно покрасить яйца на Пасху: инструкция

Чтобы получить нежно-небесный цвет крашанки на Пасху, замочите яйца в полученном растворе на 1-2 часа. Тога как для более насыщенного цвета можно оставить яйца в капустной краске на 3-4 часа – цвет получится просто волшебный.

Простой и быстрый способ необычно покрасить яйца на Пасху: инструкция

Чтобы Пасха 2020-го запомнилась всем вашими крашенками, можно придать ним некую изюминку.

Например, после того как покрашенные яйца полностью высохнут, положите их на бумагу или салфетки.

Простой и быстрый способ необычно покрасить яйца на Пасху: инструкция

Затем возьмите старую зубную щетку или кисточку, окуните ее в золотую краску и легонько проведите по ней пальцем так, чтобы брызги краски немного попали яйцо. Так на крашенках появится красивая золотистая роспись.

Простой и быстрый способ необычно покрасить яйца на Пасху: инструкция

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что обязательно нужно сделать перед Пасхой в Чистый четверг 2020.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Пасха" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Пасха
Место
Украина
Тег
пасхальный стол
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Маринов Михаил
Маринов Михаил
По данному рецепту пУтин себе их накрасит
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1892.

    Вылечились: 45. Умерли: 57.

  • В мире заболели более 1,59 миллиона человек, погибли – более 95 тысяч.

  • Аваков предположил, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно к лету.

  • В Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях рассматривают возможность введения комендантского часа. В Черновицкой области на ближайшие выходные ввели особый режим.

  • Врач подметила оптимистичную деталь в борьбе с коронавирусом и заявила о позитивной тенденции.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги