"Просто вау!" Сеть поразило мастерство украинских пилотов при посадке самолета

Пользователей соцсетей поразило мастерство пилотирования украинских летчиков огромным самолетом Ан-124 "Руслан".

Госкомпания "Антонов" в Twitter опубликовала видео посадки авиалайнера при мощном боковом ветре.

На показанных кадрах видно, как огромный самолет готовится приземлиться, при это его буквально сносят сильные потоки ветра. "Руслан" практически боком совершает посадку и удачно тормозит на посадочной полосе.

В сети были поражены мастерством украинских пилотов, которые отважились совершить столь сложное приземление.

"Притерли как родного. Профи", "Just wow (Просто вау)", "Показали бы лучше работу пилота во время такой посадки. Могу себе только представить, как он машет всем, чтобы ко всему дотягиваться", – восхищались в сети.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, государственное предприятие "Антонов" намерено возобновить сборку тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". Теперь Украина будет обходиться без российских комплектующих.

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