"Просто поднял и бросил!" В главном соборе ПЦУ разбили икону: украинцы в гневе

В воскресенье, 15 декабря, в Михайловском соборе была разбита икона.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook Анастасия Островская. Девушка стала очевидцем произошедшего.

"В Михайловском соборе зашел чувак и разбил икону. Просто поднял и бросил на пол. Куда катится этот мир я не знаю, но испугалась я сильно", – рассказала она.

Также Островская сопроводила данный пост фото инцидента.

В главном соборе ПЦУ разбили икону facebook.com/8ostrovska

В главном соборе ПЦУ разбили икону facebook.com/8ostrovska

Интернет-пользователи не смогли сдержать эмоций и оставили гневные комментарии под постом:

"Я такого еще не видел... И что, никто по роже не дал? А полицию вызвали?", "Грех взял на душу, дурак!", "Людей с психозами часто тянет к церквям".

В главном соборе ПЦУ разбили икону facebook.com/8ostrovska

В главном соборе ПЦУ разбили икону facebook.com/8ostrovska

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из Михайловского собора украли частицу мощей святой Варвары.

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