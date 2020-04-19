"Просто нет слов!" Инфекционист из Киева шокировал мизерной зарплатой во время карантина

Один из киевских врачей-инфекционистов получил аванс за свою работу в больнице всего 1910 грн. Обещанных государством надбавок в 300% все еще нет.

Об этом на своей странице в Facebook написал врач-инфекционист в КНП "Консультативно-диагностический центр" Оболонского района столицы Дмитрий Лукаш. Он подчеркнул, что работает единственным дежурным инфекционистом по всему району.

"Диспансерная группа ВИЧ-инфицированных – одна из крупнейших по КДЦ в Киеве, регулярный поток пациентов. Зарплата будет меньшей, чем была до этого, спасибо за внимание!", – написал врач и обратился к главе комитета по вопросам здоровья нации, нардепу от "Слуги народа" Михаилу Радуцкому, а также нардепу 8-го созыва Ирине Сысоенко.

В подтверждение своих слов Дмитрий Лукаш опубликовал скриншот из транзакции на его банковскую карту.

Отметим, это отнюдь не первая жалоба врачей на ужасные условия работы. Ранее киевский нейрохирург Марина Гаврилишина заявила, что получила за апрель якобы 1500 гривен зарплаты.

В Facebook женщина выразила свое возмущение, назвав такие деньги "насмешкой и издевательством над врачами, которые учатся 9 лет". Она также написала, что государство обещало "повысить медикам зарплаты и дополнительные выплаты по 6 тысяч".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский заявил, что в Украине на следующей неделе начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам.