Главная Новости
19 апреля • обновлено в 11:26
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Просто нет слов!" Инфекционист из Киева шокировал мизерной зарплатой во время карантина

12т
Читать материал на украинском

Один из киевских врачей-инфекционистов получил аванс за свою работу в больнице всего 1910 грн. Обещанных государством надбавок в 300% все еще нет.

Об этом на своей странице в Facebook написал врач-инфекционист в КНП "Консультативно-диагностический центр" Оболонского района столицы Дмитрий Лукаш. Он подчеркнул, что работает единственным дежурным инфекционистом по всему району.

"Диспансерная группа ВИЧ-инфицированных – одна из крупнейших по КДЦ в Киеве, регулярный поток пациентов. Зарплата будет меньшей, чем была до этого, спасибо за внимание!", – написал врач и обратился к главе комитета по вопросам здоровья нации, нардепу от "Слуги народа" Михаилу Радуцкому, а также нардепу 8-го созыва Ирине Сысоенко.

В подтверждение своих слов Дмитрий Лукаш опубликовал скриншот из транзакции на его банковскую карту.

Отметим, это отнюдь не первая жалоба врачей на ужасные условия работы. Ранее киевский нейрохирург Марина Гаврилишина заявила, что получила за апрель якобы 1500 гривен зарплаты.

В Facebook женщина выразила свое возмущение, назвав такие деньги "насмешкой и издевательством над врачами, которые учатся 9 лет". Она также написала, что государство обещало "повысить медикам зарплаты и дополнительные выплаты по 6 тысяч".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский заявил, что в Украине на следующей неделе начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
44
4
Смешно
2
Интересно
40
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
".. У зв`язку з рiзким покращенням рiвня життя в Українi, ще знаходяться в нас такi люди, котрi цього ще не зрозумiли i тому нам треба запровадити ще бiльш покращення..", - В. Вятрович. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Khui Andjei
Khui Andjei
Абы не як у москалив.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Билинский Владимир
Билинский Владимир
А что хотите от оккупационной администрации. Переболеют все. И администрация не поможет.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 5449.

    Вылечились: 347. Умерли: 141.

  • В мире заболели более 2,3 миллионов человек, погибли – более 155 тысяч.

  • Вторая волна коронавируса может быть опаснее. Интервью историка Зубова

  • Ученые вычислили дату, когда в Украине будет пик коронавируса.

  • В США нашли эффективное новое лекарство против COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги