''Просто не выживу'': украинцы встревожены проблемами с субсидиями

Несмотря на то, что в 2019 году в Украине существенно урежут субсидии, граждане страны намерены добиться ее оформления, поскольку в противном случае окажутся в тяжелом материальном положении.

Об этом стало известно по результатам опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 6,2 тысяч человек. Из них 40% заявили, что "просто не выживут без субсидии", поэтому обязательно попытаются оформить ее на следующий год.

При этом еще 27% желающих сомневаются, что им получится это сделать. Причина - новые ужесточенные правила.

В свою очередь 24% респондентов ответили, что "не хотят обременять госбюджет" и субсидия "другим нужнее".

Остальные 9% заявили, что не имеют достаточно времени на оформление всех документов и подчеркнули, что смогут справится с уплатой тарифов и без субсидии.

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