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"Просто гордость обуяла": первая леди Украины привела сеть в восторг

8.1тЧитать новость на украинском

Президент Украины Петр Порошенко и первая леди страны встретились с Королем Испании Фелипом VI и королевой Летисией.

В сети отметили сходство во внешности между Мариной Порошенко и испанской королевой, похвалив украинку за то, как элегантно она выглядит. Соответствующие снимки опубликовал на своей странице в Facebook глава государства.

Встреча Петра Порошенко с королем Испании

Facebook

"Рад встрече с Королем Испании Фелипом VI и королевой Летисией", – подписал Порошенко.

"Мне одному кажется, что они похожи, как родные сестры", – написал в комментариях Виктор Трегубов. И не один он остался при таком мнении.

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Пользователи также отметили, что глава государства и первая леди выглядят хорошо, а также, знание с их стороны английского языка вызывает гордость.

"Обе пары выглядят очень красиво! Меня просто гордость обуяла за наших", "Как приятно, что мой президент страны и первая леди знают Английский язык", "Это, пожалуй, впервые в Украине, когда за них не стыдно. Спасибо вам, что вы у нас такие", – отметили в сети.

"Элегантно, изящно, отлично! Это искусство так выглядеть в таком возрасте, достойно представляет Украину первая леди. И очень талантливая команда имиджмейкеров, разрабатывающей стиль для жены президента. Самый высокий уровень совершенства, любуюсь", – похвалили Марину Порошенко.

"Госпожа Марина и сама как королева", "Наша леди ничем не уступает Летисии - такая же стройная. Красивая и очень приятная", – отметили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марине Порошенко 1 февраля исполнилось 56 лет. В сети показали самые женственные образы первой леди.

Персоны
Петр ПорошенкоМарина Порошенко
Место
Украина
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