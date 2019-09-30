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30 сентября • обновлено в 19:13
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"Просто еще не сезон": в сети показали новые фото Крымского моста

6.1т Читать материал на украинском

В интернете обнародовали свежее фото Крымского моста, который соединяет оккупированный Российской Федерацией Крым с Краснодарским краем РФ – он совсем пустой.

Новые фотографии незаконного моста без всякого движения на нем появились на странице блогера RoksolanaToday&Крым в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

"Кто увидит тут караваны авто,тот Ротенберг", – подписала фото блогер.

Крымский мост

Крымский мост

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Пользователи оставляют шуточные комментарии, мол "еще не сезон".

"Просто еще не сезон": в сети показали новые фото Крымского моста
"Просто еще не сезон": в сети показали новые фото Крымского моста

Напомним, такое состояние обычное для Крымского моста — в июне 2019 года в сети показали свежие фото сооружения. Судя по снимкам, никакой загруженности на мосту совсем не наблюдалось.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Аннексия Крыма
Тег
Крымский мост
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Он есть и по нему заезжает все,,,,дрочите дальше ушлепки
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Александров Сергей
Александров Сергей
Во-первых Моста нет! Во-вторых его снесет первым же ледоходом! В-третьих он расположен на грязевом вулкане! В-четвертых он будет уничтожен "москитным флотом" хох-лятника в первые же часы! В-пятых Медовар и покусанные им доказали, что дорожное полотно находится ПОД ВОДОЙ и все плиты съехали вбок!
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Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Александров Сергей, да ну. Там смотри какой поток машин. Пробка!
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Сначала - "не построят", затем - "рухнет", теперь - "пустой", как вы любите выставлять себя идиотами.
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Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Пушкин Серёга, полный. Ну видишь же машин сколько?! Эта пабеда!
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