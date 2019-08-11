"Просто будьте!" Известная певица растрогала сеть обращением к украинцам

Украинская певица Мария Бурмака эмоционально обратилась к украинцам с призывом оберегать страну и не позволять унижать себя как народ.

Соответствующий пост разместила она на своей странице в Facebook.

"Читаю некоторые посты и резонансные интервью. Что украинцы за годы независимости не создали страну, не сплотились, не встали из руин, а не оторвались от совка, потому что очевидно, они, украинцы, государства своего не стоят. Такой вектор обесценения и самоуничижение очень вреден. Люмпенизация, примитивизация, апатия с одной стороны. Тысячи ребят, погибших (а это генофонд нации, как же она возродится?). Переоценка глобальных ценностей", – написала она.

Мария Бурмака mediananny.com

Бурмака адресовала свои слова тем, кто является примером и носителем культуры, нравственных ценностей.

"Пишите, творите, дискутируйте. Делайте это и в дальнейшем, не опускайте планку, защищайте свое, пусть вам и кажется, что это не ваше время, а голос ваш не слышно. Просто будьте! Именно такое время выкристаллизовывает настоящее. Каждый из вас сейчас бесценный для своего народа!" – подчеркнула певица.

Сеть бурно отреагировала на послание Бурмаки, оставив множество теплых комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее белорусский певец Макс Корж, ранее запрещенный СБУ, обратился к украинцам с призывом стоить свою страну и показывать миру единство.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!