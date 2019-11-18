"Простите!" Зеленский не поздравил военных с праздником

Военный Александр Грамарчук выразил недовольство тем, что президент Украины Владимир Зеленский не поздравил сержантов ВСУ с праздником.

На своей странице в Facebook Гром обратил внимание, что Зеленский 17 ноября поздравил молодежь с Днем студента, однако 18-го не вспомнил о военных.

"В этот день празднуется День сержанта Вооруженных сил Украины. В очередной раз мы видим нивелирование роли ВСУ в нашем обществе со стороны президента Украины, на которого возложена важная миссия Верховного Главнокомандующего", – возмутился Гром.

"Простите, господа сержанты за народное выбор! Но о вас знают и помнят ваши родные, близкие, собратья и друзья! Еще раз с праздником!" – написал он.

В то же время поздравление сержантов было опубликовано на странице Генштаба ВСУ от имени генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

Напомним, День сержанта ВСУ был введен указом президента от 19 апреля 2019 года.

Владимир Зеленский, иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября Зеленского упрекнули в том, что он не поздравил с Днем морской пехоты Украины. Праздник в прошлом году был перенесен на 23 мая, однако пользователи сети не знали об этом, и активно писали гневные комментарии на странице президента.

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