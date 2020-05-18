Заставляли писать вместо COVID-19 пневмония: врачи скорой Харькова устроили бунт и раскрыли всю правду работы на карантине
Из 2400 сотрудников скорой помощи Харькова только 244 получили обещанные президентом надбавки в 300%. Остальные остались ни с чем. Водители и медики скорых жалуются, что их заставляли не ставить диагноз COVID-19, а писать пневмония. Терпение медработников лопнуло, и они рассказали о том, как им приходится работать в условиях карантина.
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Один костюм на троих
Утром 18 мая сотрудники скорой помощи Харькова вышли на акцию протеста. Правда, руководство пыталось всячески замять ситуацию, и даже накануне объявленную забастовку назвало фейком.
"Нас возмутило, что только несколько человек получили обещанные надбавки. С нашей подстанции – человек пять, и все. Хотя мы все возили пациентов с пневмониями. Откуда мы знаем, подтвердился у них потом COVID-19 или нет? На этом и сыграло наше руководство", – отметила одна из врачей скорой.
Волонтер Наталья Попова, которая помогает медикам, рассказала, что на самом деле надбавки за работу с коронавирусом стали последней каплей возмущения сотрудников.
"Не только несправедливость в оценке труда медиков вывела людей на улицу. У харьковской скорой есть уникальный протокол, по которому защитный костюм может использовать только один человек из трех членов бригады. То есть когда они приезжают, чтобы госпитализировать пациента в больницу, попадают в ковидную зону, то водитель и медик должны сидеть в кабине. Только один медик в защитном костюме должен выгрузить пациента и передать. В результате второй сотрудник без костюма вынужден залезть в салон скорой и помочь выгрузить пациента и его вещи. А так они действуют по протоколу", – рассказывает OBOZREVATEL Наталья.
Также использованные одноразовые защитные костюмы медиков стирают и выдают им повторно.
"Защита призвана не пропустить слюну, кровь больного. Если вы брызните на новый одноразовый костюм спреем, то он влагу не пропустит. А брызните на постиранный, то вся струя влаги пройдет", – поясняет разницу волонтер.
Никто не знает сколько сотрудников скорой помощи Харькова заразились коронавирусом. По словам Натальи Поповой, известно только об одной женщине, которая уже оттуда уволилась, а также переболел ее супруг. Официальную статистику руководство области или скорой помощи не озвучивает.
Кроме того, в скорой Харькова существует проблема с лекарствами. "Нас заставляют использовать просроченные лекарства. Перед тем как приехала комиссия, нам выдали свежие препараты, но предупредили, что потом снова вернут просроченные. Так же нас заставляют списывать некоторые препараты, которые, в принципе, ненужны. Например, витамины. Кому они нужны, если у человека инфаркт?" – рассказала врач Марина Сидоренко.
Наталья Попова добавляет, что бригаде выдают всего шесть шприцов: "А если у человека проблема с легкими, то этих шприцов просто не хватит. Представьте, что к вам или вашим родителям приедет такая бригада скорой с просроченными лекарствами и нехваткой уколов?"
Чиновники называют протест медиков фейком
Руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта считает, что такую выплату определил Кабмин. По его словам, была создана комиссия, которая посчитала, кто и сколько пациентов с подозрением на COVID-19 перевозил, а также у кого эти диагнозы подтвердились. Тем и заплатили.
"А так у каждого свое мнение. Одни считают, что эту сумму должны были разделить на всех поровну, другие, что нужно заплатить тем, кто выезжал на COVID-19 и неважно, подтвердился он или нет", – сказал Забаштанский.
Также чиновник считает, что у его подчиненных достаточно средств защиты. Он уверяет, что в бригаде по два защитных костюма, маски, перчатки, щитки и очки.
Председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер заявил, что на самом деле нет никакой проблемы с выплатами медикам. "Сейчас правительство рассматривает вопрос, чтобы выплатить всем сотрудникам скорой надбавки".
Также медики других больниц Харьковской области, где находятся больные с коронавирусом, до сих пор не получили надбавки.