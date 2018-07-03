"Проснулись": в УПЦ МП упрекнули Константинополь

Несмотря на заявление Вселенского патриарха Варфоломея о том, что отделение Киевской митрополии и присоединение ее к Московской церкви было нарушением церковных канонов, все свои визиты в Киев он всегда согласовывал с Киевским митрополитом УПЦ МП.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал глава Информационно-просветительского отдела УПЦ, архиепископ Климент (Вечеря ).

"Эти слова, по крайней мере, в интерпретации представленного перевода, звучат довольно странно, учитывая, что речь идет о событиях более чем трехсотлетней давности", - заметил он.

"Так получается, что в Стамбуле с XVII века как воды в рот набрали, а сейчас проснулись. Когда Киевскую Митрополию огнем и мечом уничтожала уния, где был Константинопольский патриарх? Что он сделал, чтобы спасти православие на правобережной Украине? А когда самому Константинопольскому патриархату в Турции стало мало места, то почему же тогда таких пафосных речей эти спасители не произносили, когда раз за разом умоляли о помощи перед московским царем?" - спросил архиепископ.

В этом контексте он добавил: "Да и сам патриарх Варфоломей и его иерархи много раз приезжали в Киев как гости только по согласованию своих визитов с Киевским митрополитом, как того требует церковный протокол. Значит, раньше они не знали, забыли о своих правах на нашу каноническую территорию, или просто боялись о них заявить?"

Как писал OBOZREVATEL, ранее архиепископ Климент заявил: "По информации, поступающей из Стамбула, разговора об автокефалии не идет, а есть какие-то идеи по созданию в Украине епархии Константинопольского патриархата".