Прославлял "Л/ДНР": российский представитель ОБСЕ на Донбассе попался на антиукраинской деятельности

Российский представитель миссии ОБСЕ на Донбассе Николай Алексеев постил в соцсетях пожелания смерти украинцам и прославлял террористов "ДНР" и "ЛНР".

Как пишет ТСН, на данный момент эти посты скрыты, но они остались на скриншотах журналистов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сообщается, что позже россиянин убрал из соцсетей указания на свой пост и ограничил доступ к информации. После запросов журналистов его страница стала совсем недоступной. Несмотря на это, им удалось получить подтверждение официального статуса Алексеева – дипломатическую карточку, выданную МИД в мае 2019 года.

ОБСЕ на Донбассе 112 Украина

По словам военных экспертов, почти все российские представители международных организаций в Украине занимаются антиукраинской деятельностью.

"Почти все русские, которые участвуют в работе международных организаций, а это, прежде всего, представительство ООН в Украине, ОБСЕ – это люди, которые выполняют задачи российских спецслужб. Они участвуют в информационных специальных операциях против Украины, дискредитации", – отмечают эксперты.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов объяснил, что миссия не может не допускать россиян в ОБСЕ, так как Россия является членом организации, а на Донбассе идет гибридная война.

Дипломатическая карточка Алексеева Скриншот видео

"Украина не признала состояние войны с Российской Федерацией, поэтому формально они имеют право направлять нам представителей России для участия в их миссии. Нет запретов", – сказал он.

В ОБСЕ на многочисленные запросы журналистов ответили, что данный вопрос изучается, а взгляды Алєксеева не совпадают с официальными. В случае подтверждения обвинений против него – организация примет меры. Какие именно, в миссии не уточнили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ответ на обвинения СММ ОБСЕ сил ООС в обстрелах временно оккупированной Горловки, бойцы ЗСУ оппубликовали в Facebook аргументированный ответ с опровержением.

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