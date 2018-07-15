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Прощение без абсурда амнистии: как Украина может помириться с жертвами пропаганды

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Всеукраинское движение "Сила права" во главе с бывшим депутатом Верховной Рады Украины, бывшим вице-премьером Автономной Республики Крым Андреем Сенченко подготовило законопроект "О прощении" и предлагает гибкую систему наказания за преступления.

Если сравнивать с законом об амнистии, идея закона "Силы права" в части прощения - это замена наказания в виде лишения свободы за реально совершенное преступление небольшой и средней степени тяжести на альтернативное наказание в виде временного ограничения прав.

"Человеку, который совершил преступление, положен тюремный срок. Если этот закон будет поддержан и принят обществом (а я в этом уверен), то украинский народ идет навстречу этому человеку в том случае, если он раскаялся, с пониманием того, что эти преступления небольшой и средней тяжести совершались под влиянием российской пропаганды, разного рода предателей и российских спецслужб на оккупированных территориях. Но это индивидуальное и добровольное решение: не хочешь — пожалуйста, можешь пойти в тюрьму за реально совершенное преступление. Это будет справедливо", - объяснил Андрей Сенченко в эфире "Радио Свобода".

По его словам, амнистия - это не выход. "Амнистируют участников неких событий, произошедших на определенной территории в определенный период времени, независимо от того, раскаялись они или нет. Значительная часть из тех, кто будет огульно амнистирован, останутся при своих мыслях и завтра будут делать то же самое при любом подвернувшемся случае", - считает Сенченко.

Инициатор законопроекта также напомнил, что нужно различать преступления разной тяжести. "Есть, допустим, военнослужащий, изменивший присяге, а есть бабушка-пенсионерка в селе, которая вошла в состав незаконной избирательной комиссии по выборам Путина в оккупированном Крыму. И то, и другое - преступление, но в случае с военнослужащим это тяжкое преступление, за которое не может быть прощения, а в случае с бабушкой она совершила преступление против своей страны, но сажать ее, как говорит сегодняшний Уголовный кодекс, на 12 лет с конфискацией имущества явно абсурдно", - привел пример политик.

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О проекте Закона Украины "О прощении"

Ранее Андрей Сенченко сообщил в своем блоге на OBOZREVATEL, что в Кремле началась истерика по поводу предложенного "Силой права" проекта Закона Украины "О прощении".

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Темы
Закон об амнистииАТО на Донбассе
Персона
Андрей Сенченко
Объект
Новости Донбасса
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