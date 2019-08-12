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"Прощайте, пацаны!" Сеть взорвал пост о героической гибели воина АТО

1.8т Читать материал на украинском

В сети вспомнили подвиг старшего лейтенанта Артема Абрамовича, который героически погиб в бою с оккупантами на Донбассе 12 августа 2014 года.

В годовщину трагедии на странице фонда "Повернись живим" в Facebook появилось интервью с его матерью, которое было записано в 2018 году.

Абрамович отдал свою жизнь, прикрывая военных, которые уходили с линии огня. В один момент он выступил с двумя товарищами против российских танков.

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"Прощайте, пацаны!" Сеть взорвал пост о героической гибели воина АТО

Цензор.НЕТ

"Два танка, один из них Артема, прикрывали отступающих, но вскоре на них пошли российские танки. Наши давали ответку, маневрируя по полю. Сумели даже подбить один танк противника. Но затем наш второй танк то ли подбили, то ли еще что-то, но он потянулся к зеленке. Парни сообщили Артему, что заклинило дуло и он дал им приказ отступить или эвакуироваться. Они попали в плен, но все вернулись домой. В итоге Тёмин танк остался один, и на него выскочил еще один российский Т-72. Дальше у них произошло столкновение", – поделилась мать Героя.

Перед смертью он крикнул побратимам: "Прощайте, пацаны, на меня идут Т-72-ые!"

"Прощайте, пацаны!" Сеть взорвал пост о героической гибели воина АТО

Цензор.НЕТ

"Прощайте, пацаны!" Сеть взорвал пост о героической гибели воина АТО

Цензор.НЕТ

По словам матери, ей отдали только останки сына, и женщина не была уверена, все ли они принадлежат Артему. Как выяснилось вскоре, вместе с ним в могилу положили останки двух побратимов, которые также находились в роковом танке и считались пропавшими без вести.

Пользователи отреагировали на пост фонда, оставив множество комментариев. Украинцы выразили сожаление и слова поддержки родственникам воина.

"Прощайте, пацаны!" Сеть взорвал пост о героической гибели воина АТО
"Прощайте, пацаны!" Сеть взорвал пост о героической гибели воина АТО

Как сообщал OBOZREVATEL, останки старшего лейтенанта Абрамовича были найдены поисковыми системами миссии "Черный тюльпан" 3 октября 2014 года. После судебно-медицинских экспертиз, которые провели запорожские медики, фрагменты тела похоронили.

Вскоре после того, как оказалось, что останки троих воинов были в одной могиле, благодаря усилиям матери Абрамовича прошло повторное захоронение.

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Темы
АТО на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс АТО
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "крикнул побратимам: "Прощайте, пацаны, на меня идут Т-72-ые!". Выкрикнул "Русские идут" и выбросился из окна)
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