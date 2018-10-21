Прощай, ''русский мир''! Жители Донбасса массово захотели в Украину

За два последних года войны увеличилось количество жителей оккупированных Россией Донецкой и Луганской области вернуться под контроль украинских властей.

Об этом говорится в эфире программы "Донбасс сегодня". В Донецке и Луганске провели социологическое исследование в 2016 и 2018 году.

Так, в 2016 году в Донецкой области этого хотели 59%, в то время, как в 2018 – 63% респондентов. В свою очередь, в Луганской области число желающих вырваться из-под "русского мира" осталось неизменным в течение двух лет – 63%.

Не согласны были вернуться в Украину в 2016 году 37% в Донецкой области, против 34% в 2018 году. В Луганской области такую позицию выражали два года назад 31% опрошенных против 28% в нынешнем году. Люди стремятся к миру, потому что Донбасс оказался разорванным из-за агрессии России.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно президент Украины Петр Порошенко исключил сценарий силового освобождения Донбасса, подчеркнув, что не хочет повторения Грозного.