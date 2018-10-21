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Прощай, ''русский мир''! Жители Донбасса массово захотели в Украину

14.8тЧитать материал на украинском

За два последних года войны увеличилось количество жителей оккупированных Россией Донецкой и Луганской области вернуться под контроль украинских властей.

Об этом говорится в эфире программы "Донбасс сегодня". В Донецке и Луганске провели социологическое исследование в 2016 и 2018 году.

Так, в 2016 году в Донецкой области этого хотели 59%, в то время, как в 2018 – 63% респондентов. В свою очередь, в Луганской области число желающих вырваться из-под "русского мира" осталось неизменным в течение двух лет – 63%.

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Прощай, ''русский мир''! Жители Донбасса массово захотели в Украину

Не согласны были вернуться в Украину в 2016 году 37% в Донецкой области, против 34% в 2018 году. В Луганской области такую позицию выражали два года назад 31% опрошенных против 28% в нынешнем году. Люди стремятся к миру, потому что Донбасс оказался разорванным из-за агрессии России.

Прощай, ''русский мир''! Жители Донбасса массово захотели в Украину
Прощай, ''русский мир''! Жители Донбасса массово захотели в Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно президент Украины Петр Порошенко исключил сценарий силового освобождения Донбасса, подчеркнув, что не хочет повторения Грозного.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтсоциологические опросы
Место
Украина
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Всю вату гнать в Рашу
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Ященко Олег
Ященко Олег
Игорь Анатольевич, а еще через год Кацапстан будет лидировать в скачках на питухах из говна.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Бешенство Ватки, вот иза таких как ты укростан сократился зачетыре года на 22человек. Ещё 2 года и Венгрия займет по Украины без одного выстрела.
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Фейковая статья и фейковые данные! Кто проводил, где, какова выборка? Ни-хе-ра! А вот вам готовый результат! Я думаю, после всего случившегося, а так же в связи с "полной жопой" и бесперспективности в экономике Украины, более 90% опрошенных должны были отказаться от Украины.
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Ященко Олег
Ященко Олег
Michael Kuksov, спвсибо тебе за готовый результат. Возми с полки пирожок - социолог ты наш.
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Белый господин
Белый господин
Так дайте им то, что они просят и они вернутся. Русский язык и долой Бандеру. Больше им ничего вроде не нужно.
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Ященко Олег, Мудищенко ты.Нахуя им возвращаться к героизаторам живодёра и пидараса?
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Ященко Олег
Ященко Олег
Беглый раб господина, по руски им говорить ни кто не запрещал, а Бандера есть украинский патриот и герой, и дончане должны знать, что УПА защищала Украину от фашистких выродков от которых ОНИ - дончане (досыта нажравшись всруского мора) хотят уйти и вернутся домой в Украину. И пока этого не поймут то пошли они , мягко говоря, в писю.
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