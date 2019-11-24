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24 ноября • обновлено в 19:04
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Денис Мещерский
Денис Мещерский
Писатель, блогер, кандидат экономических наук Все статьи автора

Прощай, папа...

3.3т

Мой отец – герой. Прощай, папа.

Борис Мещерский

Борис Мещерский

Для многих сыновей в детстве их отцы – самые-самые. Они – герои. И неважно, космонавты ли они, лётчики или трактористы. Они просто самые лучшие, самые сильные, самые смелые. Потому что они наши отцы и мы их любим.

Я уже давно не ребёнок, мне 34 года. Но мой отец для меня по-прежнему герой. Потому что он всегда защищал меня, учил меня тому, что умел, а главное – учил быть хорошим человеком. Он говорил людям правду, потому что для него так было всегда правильно. И когда случился Крым, Донбасс и многое другое в самой России, он тоже не мог молчать и терпеть зло вокруг него. Зло режима Путина. Он не мог ходить на митинги, потому что он был тяжело хронически болен, он был инвалидом. Но когда мы выбрали наш путь – уехать из России – он не колебался, потому что, приехав в Финляндию, мы могли бороться с Путиным, его режимом своими статьями, то есть словом. Мы писали наши политические статьи втроём – папа, мама и я. И он всегда говорил правду людям, как и в моём детстве.

Почему я говорю о папе в прошедшем времени? Потому что его не стало сегодня ночью, 24 ноября. Он умер беженцем, который за свою правду не получал ни копейки и ни у кого ничего никогда не просил. Он умер вдали от Родины, которую всегда любил и откуда никогда бы не уехал. Спасибо вам, господин Путин. Вы выбрали за моего папу его путь. Только я знаю, что он никогда не жалел об этом.

Папа писал для вас, для всех людей. И он умер несломленным. Он умер героем. И останется героем для меня навсегда.

А что я? Я просто буду продолжать наше дело. Я и мама. Нас двое, но на самом деле – трое. Папа, ты всегда с нами, ты навсегда со мной. Я люблю тебя, папа.

Ты сдал несколько летом, так нам с мамой кажется, после отказа Миграционной службы Финляндии в предоставлении политического убежища. И пока мы ждём решения от Президента Зеленского. Теперь мы с мамой будем ждать решения по апелляции в финский суд на отказ Миграционной службы Финляндии и напишем, думаю, вновь Президенту Украины, потому что не было ни отказа, ни согласия в предоставлении нам гражданства Украины. Папа, ты всегда учил меня терпеливо ждать, и мы с мамой будем ждать, но ты знаешь, больше всего я буду ждать встречи с тобой, я буду стараться всегда быть хорошим человеком, чтобы потом встретиться у Господа на небесах и сказать тебе всё-всё, что не успел, или стеснялся как мужчина. Мне не стыдно, мой папочка – я говорю тебе сегодня: “Я люблю тебя”, и это не моя слабость, это моя любовь к тебе.

Денис Мещерский

Прощай и здравствуй, мой любимый Боренька

Прощай и здравствуй, мой любимый Боренька, мой единственный мужчина в этой жизни – самый лучший, самый-самый во всём. Спасибо тебе за нашего сына, ты сказал на днях, что гордишься им, что он такой теперь взрослый мужчина, каким и должен быть. Я так люблю тебя, Мой Милый, почему вчера мы не поняли, что это последний твой день, и больше бы тебя можно было поцеловать и погладить твоё лицо. Ты столько лет болел, а всегда заботился о нас, здоровые люди могли бы учиться у Тебя, да только не могут – это только есть в человеке или нет – и это Любовь. Я говорю тебе “прощай”, Боренька, и говорю тебе “здравствуй”. Я знаю, что ты всегда с нами был и будешь навсегда. Ты знаешь, это Господь о тебе позаботился – спасибо Ему за быструю смерть. Мы пытались с Денисом делать искусственное дыхание, а ты немного “поклокотал” и всё – тебя нет. Ты столько болел, пил столько таблеток, плохо ходил, прошёл столько больниц и поехал в Финляндию от всего, что там есть в России, такой большой стране, ты знал, что эта борьба нужна нам всем – мы семья. И ты всегда член нашей семьи – мой любимый муж и самый лучший мужчина. Ты просил об одном Господа – умереть дома, и чтобы больше тебя никто не резал. Но тебя забрали сегодня, и когда отдадут, мы не знаем. Ночью Денис сказал, что покойников обмывают, а я сказала – он самый чистый, и мы просто одели тебя – спи спокойно, мой Боренька, и живи дальше с нами. Я люблю тебя и всегда любила и буду любить. Я говорю тебе: “Здравствуй, мой единственный мужчина, ты здесь, рядом с нами, это только тело твоё от нас забрали”. Нелегко быть политическим беженцем, но легко быть настоящим мужчиной – для тебя легко, Боренька.

Я люблю Тебя.

Ольга Мещерская

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Источник: Блог Дениса Мещерского
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Тарас Бор
Тарас Бор
Мне кажется,что статус политического беженца у нас легко предоставляют людям,подобным Мещерскому.Но при всём уважении,причём здесь гражданство?
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
да не ,нужно было бороться честным трудом дома,хорошо помогает борьбе работа в автодоре,на щебкарьере,на железке в пути ,тоже хорошо,конечно сидеть и крапать статьи ,особо не поможет.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
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