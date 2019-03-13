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"Проповедуют бесов и антихристов!" В РПЦ собрались развалить Константинополь

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В Российской православной церкви заявили, что Константинопольский патриархат проповедует "дух бесов и антихристов", призвав сменить его нынешнее руководство.

Такое мнение высказал скандально известный священник РПЦ, протоиерей Всеволод Чаплин на Telegram-канале "Православная политика". Он связал "падение" Вселенского патриархата с получением Православной церковью Украины Томоса об автокефалии.

"Фанар… проявляет откровенно папистские амбиции, принижая автокефалии, которые перед отпадением Фанара были равночестными ему церквами, до уровня "своих" региональных автономий", — сказано в сообщении.

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"Тот, кто признает "филькин" Томос, выданный Думенко [глава ПЦУ митрополит Епифаний, в миру Сергей Петрович Думенко], фактически отказывается от своей самостоятельности в пользу центра, управляемого богоборческими элитами Запада. Центра постхристианского, антихристианского", — продолжил Чаплин.

Протоиерей также сравнил Константинополь из системой Соединённых Штатов Америки, "где Фанар — Вашингтон, а остальные — по сути регионы".

"Порвать эту паутину, пока не поздно, можно только одним способом: поставить новую иерархию в Константинополь и восстановить православный епископский престол в Риме. На Бергольо (папа римский Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо) можно вообще уже не обращать внимание, Ватикан — политический труп", — заявил церковник.

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Всеволод Чаплин

Всеволод Чаплин

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После этого, по его словам, "игра" Константинополя сразу рассыплется, первенство перейдет к православной Римской кафедре, а сам Фанар делегитимизируется.

"Остальные же греки пусть выбирают, с кем они — и не такой уж важный это фактор", — подытожил Чаплин.

"Проповедуют бесов и антихристов!" В РПЦ собрались развалить Константинополь
"Проповедуют бесов и антихристов!" В РПЦ собрались развалить Константинополь
"Проповедуют бесов и антихристов!" В РПЦ собрались развалить Константинополь

Глава Константинопольского патриархата Варфоломей и глава РПЦ Кирилл

Глава Константинопольского патриархата Варфоломей и глава РПЦ Кирилл

dsnews.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно священник РПЦ Всеволод Чаплин "благословил" песню о бомбежке США, которую хор исполнил в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.

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Персона
Всеволод Чаплин
Место
Россия
Теги
РПЦКонстантинопольский патриархатцерковный конфликтТомосПЦУ
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Коли всі християни постять, московські попи бісяться.
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Да, бл.... Тут не хули-юли. Тут та самая церковь, которая "отделена от политики" и от (само собой) больших бабок - это "ИСТИННАЯ" мокшанская поповская ГЭБНЯ
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Константинов Villi
Константинов Villi
Видимо, гундяев уже и коксом торгует, не только табаком.)))
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