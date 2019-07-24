"Пропихивают дезу в мозги!" Притула возмутился из-за 5 колонны Кремля в украинских СМИ

Появление в Украине множества людей, которые после пяти лет войны на Донбассе не считают Россию врагом, следует напрямую связывать с функционированием телеканалов, отрабатывающих кремлевские тезисы.
Чтобы переломить эту тенденцию, подобные СМИ необходимо законодательно лишить возможности вести антиукраинскую пропаганду. Такую позицию озвучил украинский шоумен Сергей Притула в интервью украинской журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Сергей Притула
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"Каждый четвертый украинец, который не считает Россию страной-агрессором, он же не взялся просто так. Он такой, потому что совершенно известны и понятны каналы, которые собираются делать телемосты с пропагандистскими российскими каналами. NewsOne, есть 112, который хочет показывать фильм Оливера Стоуна с главным героем Медведчуком и Путиным, есть "НАШ" Мураева, который открыто заявляет, что "у нас гражданский конфликт", что "на нас никто не напал", что "войну на Донбассе развязали Турчинов и Яценюк". Турчинов с Яценюком с триколорами ходили и захватывали райгосадминистрации и отделения милиции", – объяснил он неутешительные изменения в украинском обществе.
Притула подчеркнул, что такие медиресурсы могут заниматься бизнесом, зарабатывать на производстве контента и рекламе, однако их необходимо поставить на место в плане информационной войны против собственной страны.
"Они по своим каналам проталкивают вот эту дезу, российскую пропаганду в мозги людям, которые сидят перед этими телеком, открыв рты, и кроме них другого источника информации никакой нет", – возмутился шоумен.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Виталий Портников отметил, что прокремлевская политсила "Оппозиционная платформа – За жизнь" заняла на внеочередных выборах в Верховную Раду второе место. Несмотря на высокий запрос украинского общества на новые лица во власти, ей удалось склонить значительную его часть к поддержке политики Кремля. Более того, по сути каждый пятый украинец проголосвал за Путина.
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