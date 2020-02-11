Пропавшего в Грузии украинца нашли мертвым в горах. Фото с места трагедии

В Местии (Грузия) нашли мертвым украинского горнолыжника, который накануне пропал в горах.

Об этом сообщила телекомпания Rustavi2. Мужчина был погребен под лавиной, которая сошла с одного из склонов горнолыжного курорта Тетнульд.

Его в течение двух дней искали спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и местные добровольцы.

Rustavi2

Ранее на странице в Facebook "Адреналин" сообщили, что поиски начались 10 февраля после того, как украинец не вернулся в отель в Местии. Там рассказали, что он целый день катался один, оставив в номере лавинный датчик и рацию.

В тот же день, после немедленного обращения в полицию и идентификации по номеру скипаса, было обнаружено, что он поднимался на кресле второй очереди на Тетнульд в 13:09. В 13:43 сошла лавина, которая, по словам участников, накрыла троих человек. Два человека были сразу же доставлены в больницу.

Отметим, что накануне в окрестностях вершины Тетнульд случилось схождение сразу двух лавин. В районе схода лавины оказались четыре человека из Чехии. Спасатели оказали им помощь. Позже СМИ сообщили, что под лавину мог попасть еще один человек – украинский горнолыжник.

Rustavi2

Rustavi2

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Карпатах недалеко от Рахова погиб человек из Ужгорода. Туристы поднимались на гору Поп Иван со стороны города Рахов Закарпатской области и заблудились.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!