В Белгород-Днестровском районе Одесской области 22 августа нашли мертвым 8-летнего Андрея Чабана, которого накануне объявили в розыск.

Как сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 21 августа на берегу реки нашли обувь ребенка, а спустя сутки и его тело.

"21 августа в 13:30 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на берегу местного пруда нашли обувь ребенка. Водолазы полностью обследовали пруд, но пропавшего не обнаружено", – говорится в сообщении ГСЧС.

8-летний Андрей Чабан пропал 20 августа Фото: Полиция Одесской области / Facebook

Только сегодня, 22 августа, около 7.45 местные жители нашли в пруду тело мальчика.

Тело ребенка нашли спустя двое суток после исчезновения Фото: od.dsns.gov.ua

Тело ребенка нашли в пруду Фото: od.dsns.gov.ua

Напомним, житель села Старая Царичанка Андрей Чабан, 2012 г.р., 20 августа около 17:00 вышел из дома в магазин и не вернулся.

Пропавшего под Одессой 8-летнего ребенка нашли мертвым: подробности и фото Полиция Одесской области / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине в селе Смирновка 6 августа на карьере нашли мертвым 14-летнего мальчика, которого засыпало песком.

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